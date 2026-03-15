【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】

「エプスタイン文書」が高市政権に飛び火 日本政府肝いりPTの重要人物にスポットライトで政策に暗雲

米大統領がホワイトハウスを見学に来た少女を別室に連れ込んで犯してしまう。

ワシントン・ポストがその事実を掴み、翌朝報じるという。

大統領選まであとわずか11日。頭を抱える側近たちの前に、“ホワイトハウスの揉み消し屋”コンラッドが呼ばれた。

彼は、記者や国民の関心をそらせるために「戦争を始めよう」と提案する。ハリウッドの大物プロデューサーに会いに行く機中で、コンラッドはいぶかる大統領秘書にこう話す。

「レーガン時代、ベイルートで海兵隊240人が戦死。世論をそらすためにレーガンは24時間後、グレナダに侵攻した。古い手だ」

プロデューサーは戦火で逃げ惑う“敵国”の哀れな少女を、子役とCGを駆使してでっち上げ、大統領と少女、母親との感動の対面シーンをメディアの前で演じさせる。

国民は「戦争というショービジネス」に酔いしれ、大統領は大差で再選された。

これは1997年に公開されたロバート・デ・ニーロとダスティン・ホフマン主演による映画「ウワサの真相／ワグ・ザ・ドッグ」のストーリーである。

「Wag The Dog」は、しっぽが犬を振り回しているという意味で、「本末転倒」「目くらまし」などの意がある。

映画は未来を映す鏡。公開の翌年、当時のクリントン大統領に「モニカ・ルインスキー・スキャンダル」が発覚する。クリントンは直後に「アフガニスタン・スーダン空爆」を命じた。当時のメディアは「ワグ・ザ・ドッグ（スキャンダル隠しのための軍事行動）」と批判した。

では、2月28日、トランプ大統領の“不可解で唐突”なイラン攻撃は「ワグ・ザ・ドッグ」ではないのか？

傍証はいくらでもある。トランプは大統領に再選される前は、多くの少女たちをSEXの玩具にして自殺した“謎の富豪家エプスタイン”の膨大な捜査資料公開を約束していたが、再選されると前言を翻してしまった。

昨年11月、連邦議会上下両院は司法省に、文書の全面開示を義務付ける法案を可決した。しかし、トランプは最後まで猛反対していた。

2008年、エプスタインが「児童性愛」などの罪で、最初に逮捕されるきっかけになる告発をした当時20歳半ばの被害女性は、「エプスタインのニューヨークの邸宅に呼び出されると、トランプが出てきて、私にまとわりつき始め、エプスタインが慌ててトランプをたしなめた」と証言していた。

今年の1月末には300万ページにもおよぶ「エプスタイン文書」が公開された。しかし、そこには当時13〜15歳だった少女が、エプスタインとトランプの両方から性的暴行を受けたと訴えていた記録が消えている、とする報道が2月24日にあった。

イラン攻撃はその4日後。司法省がくだんの追加資料を公開したのは3月5日だった。そこにはこうあったという。

「トランプが全員に部屋から出るよう要求すると、彼らは皆、部屋を出た。トランプは『小さな女の子がどうあるべきかを教えてやろう』といった趣旨の発言をした。トランプはズボンのファスナーを下ろし……」（木村太郎のNon Fake News 3月9日から）

大統領になる前、某作家から「よく見る夢は何か？」と聞かれたトランプは、「セックスだ、当然だろう」と答えている。

全身性欲の塊のようなトランプが、エプスタイン事件と全く無関係というのは、私には考えられない。それから目をそらせるために「ワグ・ザ・ドッグ戦争」を始めたのだとしたら、この男は地獄に落ちる。 （文中敬称略）

（元木昌彦／「週刊現代」「フライデー」元編集長）