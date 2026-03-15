フジテレビ系の番組が今月末から次々と変わる。

「こんなドラマをあの女優で作ってみたい」という制作陣の思いが今のフジにはないように見える

まず、日曜朝の「ボクらの時代」「日曜報道THE PRIME」が終了して、情報ワイド「SUNDAYブレイク.」が始まる。平日の朝ワイド「サン！シャイン」は1年で消え、前後の番組「めざましテレビ」と「ノンストップ！」を拡大して埋めるという。「ブレイク.」のキャスターは、「サン！シャイン」の谷原章介が横滑りする。

音楽バラエティー「ミュージックジェネレーション」（木曜夜7時）は不定期放送となり、4月からは新音楽番組「STAR」が決まっている。「この世界は1ダフル」（木曜夜9時）の後に「今夜はナゾトレ」（火曜夜7時）をリニューアルした「ナゾトレMAXXX」が移動、「ナゾトレ」の後に生放送バラエティー「火曜ホットライブ」（仮称）がスタートすると伝えられている。

このほか、「ザ・共通テン！」（金曜夜9時）、「呼び出し先生タナカ」（月曜夜8時）、「週刊ナイナイミュージック」（水曜夜11時）も終了。番組は残るが、夕方ワイド「Live News イット！」は青井実が降板して、榎並大二郎と山崎夕貴の局アナがメインキャスターに就く。

「これまでにない打ち切り改編ラッシュですよ。理由ははっきりしていて、まず視聴率が取れないこと。終了するほとんどの番組が、同時間帯最下位です。それと、中居事件による広告収入の激減で番組制作予算が削られ、“カネのかからない番組作り”を進めざるを得なくなっているんです」（番組制作会社幹部）

谷原章介は週5日の「サン！シャイン」司会の年間ギャラは1億5000万円といわれるが、週1日の「ブレイク.」なら3000万円で済む。

谷原章介もカズレーザーももう飽きた

では、期待できる新番組はどれか。話題は「ブレイク.」なのだが、始まる前から「見る気にならない」という声がしきりなのである。

「それはそうでしょう。羽鳥慎一の『モーニングショー』、水卜麻美の『ZIP！』にまったく歯が立たなかった谷原を持ってきた段階で、すでに負けています」（テレビ情報誌編集デスク）

「火曜ホットライブ」も司会はカズレーザー。これまでも司会やクイズ解答者をやりまくって、すっかり手垢がついている。新鮮味まったくなし。フジの苦境は、改編ラッシュでかえって深刻になりそうである。

（コラムニスト・海原かみな）