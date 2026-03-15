読む・書く・話す力を低学年から育てる春の学び！日能研関西「小学生向け新学習プログラム」

この記事のポイント 日能研関西が小学生向け新規事業を強化し、春休みから4月に体験授業会を実施します1・2年生向け少人数制コース「ネクサス」は西宮北口・岡本の2校舎で開講中です3月19日・4月4日に「ことばの学校」の開講記念オンラインセミナーを開催します英会話は4月7日・11日、英検対策は4月11日に西宮北口で体験授業会を行います 日能研関西が小学生向け新規事業を強化し、春休みから4月に体験授業会を実施します1・2年生向け少人数制コース「ネクサス」は西宮北口・岡本の2校舎で開講中です3月19日・4月4日に「ことばの学校」の開講記念オンラインセミナーを開催します英会話は4月7日・11日、英検対策は4月11日に西宮北口で体験授業会を行います

日能研関西が春休みから4月にかけて、小学生向け新学習プログラムの体験授業会を順次開催します！

中学受験の予定がある家庭だけでなく、低学年のうちから読む力、書く力、話す力を整えたい家庭にも向く内容です。

少人数制の基礎講座から英語学習までそろい、新学年のスタートに合わせて学び方を選びやすいラインアップになっています。

日能研関西「小学生向け新学習プログラム」

体験期間：春休みから4月にかけて順次実施対象：小学生会場：西宮北口、岡本問い合わせ先：078-321-5050住所：神戸市中央区江戸町94-2 ファーストプレイスユニオンビル7F

日能研関西は、中学受験指導で培ったノウハウを生かし、小学生の学びを支える講座を広げている学習サービスです。

今回は中学受験の有無にかかわらず通える場として、低学年から学習の土台を育てる複数講座をそろえています。

読む、書く、話すという基本の力を早い時期から反復し、学校の勉強だけでは拾いにくい個別のつまずきにも向き合える構成です。

1・2年生向け少人数制コース「ネクサス」

対象学年：新1年生、新2年生開講校舎：西宮北口、岡本新学年開講：4月春期講習：新1年生は無料入会テスト・説明会：3月22日（日）

「ネクサス」は、低学年だからこそ少人数で丁寧に見てもらいたい家庭に合うコースです。

授業中から一人ひとりに寄り添う方針を打ち出しており、問題を解く力だけでなく、学ぶことへの前向きさも育てていきます。

新1年生は無料の春期講習から入りやすく、新2年生も途中合流に対応しているため、新学年の切り替え時期に始めやすいのがポイントです。

画像のように落ち着いた教室で机に向かう時間を重ねることで、まずは座る、考える、書くという基本動作を自然に習慣化できます。

書く力を育てる記述講座

開講校舎：西宮北口体験授業会：4月第2週参加費：無料

この講座では、テーマに沿って考えたことをまとめ、文章にする練習を反復します。

答えを選ぶだけでは見えにくい思考の筋道を、言葉として外に出す力を育てられる内容です。

低学年のうちに書く経験を積むと、国語だけでなく、算数の文章題や面談での説明にもつながります。

指導者が近くで様子を見ながら進める少人数の環境なら、どこで手が止まったのかをその場で拾いやすく、記述への苦手意識をため込みにくいのも利点です。

読解習慣をつくる「ことばの学校」

開講校舎：西宮北口オンラインセミナー：3月19日（木）、4月4日（土）体験授業会：4月第2週参加費：無料

「ことばの学校」は、読み聞かせとワークブックを組み合わせて、文章を読み取る力と語彙力を育てる講座です。

この4月から新たに始まる講座で、読書の入り口をどう作るか悩む家庭にとって選びやすい新設枠です。

公開された説明では、朗読音声を聴きながら黙読する独自の学習法を採用し、古今東西の良書350冊を扱います。

専用アプリでは再生速度を25段階で調整できるため、読みの速さに個人差がある子どもでも、自分のペースで読書習慣を作りやすいのが特長です。

音で内容をつかみながら文字を追う流れは、読書にまだ慣れていない時期でも取り組みやすく、ことばの蓄積を毎週少しずつ増やしていけます。

少人数で学ぶ英語講座

開講校舎：西宮北口英会話クラス数：4クラス英会話体験授業会：4月7日（火）、4月11日（土）英検対策クラス数：4クラス英検対策体験授業会：4月11日（土）

英語分野では、ネイティブ講師による英会話コースと、日本人プロ講師による英検対策コースを用意します。

英会話コースは、一から始めるクラスから英検3級相当までの4クラス展開です。

英検対策コースも、初学者向けから3級受験コースまで4クラスをそろえ、目標に合わせて段階的に学べます。

聞く、話す力を伸ばしたい子にも、検定に向けて文法や語彙を固めたい子にも、同じ校舎内で選択肢があるのが心強いところです。

青空の下にアルファベットが浮かぶイメージ写真のように、英語を難しい科目としてではなく、新しい言葉に触れる入口として始めやすい春講座になっています。

低学年のうちに学習の型をつくっておくと、新学年の授業や家庭学習に入りやすくなります。

少人数で見てもらえる講座がそろうため、読解、記述、英語のどこを伸ばしたいかで選び分けやすいのも魅力です。

春の体験授業会は、今の学び方を見直したい家庭が子どもに合うスタイルを確かめる機会になります。

日能研関西 小学生向け新学習プログラムの紹介でした。

よくある質問

Q. 日能研関西 小学生向け新学習プログラムの開催期間はいつですか？

体験期間は春休みから4月にかけて順次実施です。

Q. 日能研関西 小学生向け新学習プログラムの対象は？

対象は小学生です。

Q. 日能研関西 小学生向け新学習プログラムの開催場所はどこですか？

会場は西宮北口、岡本です。

Q. 日能研関西 小学生向け新学習プログラムの場所はどこですか？

住所は神戸市中央区江戸町94-2 ファーストプレイスユニオンビル7Fです。

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