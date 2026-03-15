天野浩成、『仮面ライダーゼッツ』で再び変身 “懲役1000年の男”ジーク／仮面ライダードォーンに 谷中P「天野浩成は、裏切らない！」
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase26「揃う」が15日に放送。追加キャストの情報が解禁となった。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』に登場する仮面ライダードォーン
YUTAの「PLAY BACK」が流れる新オープニング映像が話題となっている『仮面ライダーゼッツ』。15日放送の第26話では、予知夢での惨劇を回避すべく、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）は、仲間たちに全てを打ち明け、共に行動を開始した。しかし、予知夢を回避しようとする莫の行動によってか、今まで存在が確認されなかった謎のライダー、仮面ライダードォーンが襲撃してきたのだった。
仮面ライダーゼッツや、ノクス（古川雄輝）、さらには敵対するCODEのエージェントのコードナンバー：ファイブ（小柳心）、コードナンバー：シックス（平川結月）を容赦なく攻撃してきた謎の仮面ライダー、ドォーン。そのドォーンに変身する「懲役1000年の男」、ジークを天野浩成が演じることが明らかになった。
天野浩成は2004年放送の『仮面ライダー剣』で橘朔也／仮面ライダーギャレン、『仮面ライダーフォーゼ』（2011年）で速水公平／リブラ・ゾディアーツ、『王様戦隊キングオージャー』（2023年）でグローディ・ロイコディウムとして出演。ニチアサでヒーローから悪役まで幅広い役を演じてきた天野が本作で演じるのは、仮面ライダーでありながら懲役1000年の罪人。CODEの司令官ゼロ（川平慈英）やザ・レディ（美村里江）も警戒するほどの危険人物・ジーク。「ナイトメア・ライダー！」の変身音とともに双剣で変身するジークは、なぜ突如姿を現したのか？ゼッツやノクスと異なり、胸のベルトの中心にぽっかりと空隙を抱えるドォーンの思惑は？22日放送の第27話で。
■谷中寿成プロデューサーコメント
天野浩成さん。特撮ファンにはすでになじみ深い「顔」だと思います。仮面ライダーの現場に戻ってきたその「顔」は、若いキャストたちの前では「兄貴の顔」になり、同世代以上の監督たちやスタッフの前では「弟分の顔」にもなり、天野さんがカメラの前にいるということ自体が、もはや一つのエンターテインメントです（なぜか撮影がない日に現場を心配して来てくださったり、スタッフの格好をしていたことも…）。これほどまでに、天野さんはいい人ですが、ジークは「懲役1000年」なので、たぶん最低最悪なやつです。でも、強くてカッコいいです。天野浩成は、裏切らない！ジーク＆仮面ライダードォーンの悪夢ショーをお楽しみに。
【写真】『仮面ライダーゼッツ』に登場する仮面ライダードォーン
YUTAの「PLAY BACK」が流れる新オープニング映像が話題となっている『仮面ライダーゼッツ』。15日放送の第26話では、予知夢での惨劇を回避すべく、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）は、仲間たちに全てを打ち明け、共に行動を開始した。しかし、予知夢を回避しようとする莫の行動によってか、今まで存在が確認されなかった謎のライダー、仮面ライダードォーンが襲撃してきたのだった。
天野浩成は2004年放送の『仮面ライダー剣』で橘朔也／仮面ライダーギャレン、『仮面ライダーフォーゼ』（2011年）で速水公平／リブラ・ゾディアーツ、『王様戦隊キングオージャー』（2023年）でグローディ・ロイコディウムとして出演。ニチアサでヒーローから悪役まで幅広い役を演じてきた天野が本作で演じるのは、仮面ライダーでありながら懲役1000年の罪人。CODEの司令官ゼロ（川平慈英）やザ・レディ（美村里江）も警戒するほどの危険人物・ジーク。「ナイトメア・ライダー！」の変身音とともに双剣で変身するジークは、なぜ突如姿を現したのか？ゼッツやノクスと異なり、胸のベルトの中心にぽっかりと空隙を抱えるドォーンの思惑は？22日放送の第27話で。
■谷中寿成プロデューサーコメント
天野浩成さん。特撮ファンにはすでになじみ深い「顔」だと思います。仮面ライダーの現場に戻ってきたその「顔」は、若いキャストたちの前では「兄貴の顔」になり、同世代以上の監督たちやスタッフの前では「弟分の顔」にもなり、天野さんがカメラの前にいるということ自体が、もはや一つのエンターテインメントです（なぜか撮影がない日に現場を心配して来てくださったり、スタッフの格好をしていたことも…）。これほどまでに、天野さんはいい人ですが、ジークは「懲役1000年」なので、たぶん最低最悪なやつです。でも、強くてカッコいいです。天野浩成は、裏切らない！ジーク＆仮面ライダードォーンの悪夢ショーをお楽しみに。