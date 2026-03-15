お笑い芸人くまだまさし（52）が14日夜、Xを更新。中高大一貫校に通う娘が、専門学校進学志望を伝えてきたことを報告した。

くまだは「『大学に行かず専門学校に行きたい』と娘が言いました 中高大学一貫の学校に入学したのに〜」と泣き顔の絵文字を添えて、書き出した。

そして「『大学行けば良いじゃない』と思いますが、大学が良かったか？専門が良かったか？良い答えにするのはもう本人次第です やはり血筋なんですかね〜 演劇部だった娘が行く専門学校は…”舞台の裏方さん”の学校です」と記述。「お笑いの舞台とかではないのみたいですが、いつの日か娘が手掛ける舞台で、僕が大爆笑を取ってやります チクショー大きくなりやがってー 娘の想いを尊重して僕は応援だけします。頑張れせいちゃん」とつづり、娘とソファで仲良さそうに肩を寄せ合って座っている親子ツーショットを掲載した。

この投稿に対し「学生のうちからやりたい事が決まっているのは素晴らしい そして行かせてあげるのも素晴らしい」「厳しく苦しい道なのは散々知ってるはずなのに、反対しないで応援してくれるご両親が素敵」「子供のやりたい事を尊重してあげるのがやっぱり大事だよね」「くまださん、めっちゃ良いお父さんですね…！」「親父の舞台を娘が作る くっそー泣かせるぜくまださ〜ん」「娘さんの決断を尊重して応援される姿、とても素敵です」などとさまざまな声が寄せられている。