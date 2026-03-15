「効果的な前進はできていない」。早くも５敗目の柏。小泉佳穂の苦悩「一番良いのは、トップダウンでみんなの目が揃うこと」

「効果的な前進はできていない」。早くも５敗目の柏。小泉佳穂の苦悩「一番良いのは、トップダウンでみんなの目が揃うこと」