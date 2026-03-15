約１年ぶりの日産スタジアムのピッチ。マリノス木村卓斗が語った感謝の想いと表現したかったプレー
［J１百年構想リーグEAST第６節］横浜FM ２−０ 千葉／３月14日／日産スタジアム
横浜F・マリノスがジェフユナイテッド千葉に２−０で勝利したゲームで、約１年ぶりに日産スタジアムのピッチに帰ってきたのが木村卓斗である。
昨年３月16日、ホームで行なわれた第６節・ガンバ大阪戦で木村は右膝を負傷。過酷なリハビリを経て、前節のFC東京戦で公式戦復帰を果たした。そして迎えた今節の日産スタジアム。どんな想いでピッチに立ったのか。
「このピッチに立つまでにいろんな人の支えがあって、かつ経験が乏しくて怪我明けの僕を大島（秀夫）監督が信じて起用してくれたから今日がある。感謝の気持ちを持ちながら、自分の特長を出して楽しむことを意識しました。
あとマリノスのサポーターの中には、自分がどんな選手なのか分からない人もいると思う。そのもどかしさがずっとあったので、“僕はこういう選手なんだ”ってことを表現したいと思っていました」
ボランチでスタメンに名を連ねた木村は、立ち上がりからフルスロットル。攻撃時にポケットに侵入してチャンスメイクしたと思えば、攻→守に切り替わった時は即時奪還を狙ってプレスをかける。インテンシティの高さと運動量も際立っていた。
「僕の特長は強度の高いプレー、ボールを奪うところ、前に飛び出してポケットを取ったり、どんどん出て行って剥がしたりできるところです。そういったものを出せて良かったです」
３月上旬にあった練習試合を含めて、実戦はまだ３試合目。だからこそ、こうも続ける。
「もっと出せると思うので、過信せず、地に足をつけてやっていきたい。今日だけ気合が入っていたねって言われるのも嫌ですし、今日を最低限にできるよう、もっと上げていきたいです」
ただ、木村は51分と69分に足をつってしまい、２度目は担架でピッチを後に。「90分出られなかったのは悔しいですし、後半の最初のプレーでつりかけていたので情けない」と反省を口にしつつ、「試合に出ている以上は怪我とか、僕の個人的は背景は関係ない。もっと覚悟を持って日頃からトレーニングしていかないとまずい」と危機感も募らせる。
木村がもっとコンディションを上げていければ、レギュラーの座を掴む日もそう遠くないはず。これからの活躍に期待だ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】遠野と谷村のゴールで千葉に勝利！
横浜F・マリノスがジェフユナイテッド千葉に２−０で勝利したゲームで、約１年ぶりに日産スタジアムのピッチに帰ってきたのが木村卓斗である。
昨年３月16日、ホームで行なわれた第６節・ガンバ大阪戦で木村は右膝を負傷。過酷なリハビリを経て、前節のFC東京戦で公式戦復帰を果たした。そして迎えた今節の日産スタジアム。どんな想いでピッチに立ったのか。
あとマリノスのサポーターの中には、自分がどんな選手なのか分からない人もいると思う。そのもどかしさがずっとあったので、“僕はこういう選手なんだ”ってことを表現したいと思っていました」
ボランチでスタメンに名を連ねた木村は、立ち上がりからフルスロットル。攻撃時にポケットに侵入してチャンスメイクしたと思えば、攻→守に切り替わった時は即時奪還を狙ってプレスをかける。インテンシティの高さと運動量も際立っていた。
「僕の特長は強度の高いプレー、ボールを奪うところ、前に飛び出してポケットを取ったり、どんどん出て行って剥がしたりできるところです。そういったものを出せて良かったです」
３月上旬にあった練習試合を含めて、実戦はまだ３試合目。だからこそ、こうも続ける。
「もっと出せると思うので、過信せず、地に足をつけてやっていきたい。今日だけ気合が入っていたねって言われるのも嫌ですし、今日を最低限にできるよう、もっと上げていきたいです」
ただ、木村は51分と69分に足をつってしまい、２度目は担架でピッチを後に。「90分出られなかったのは悔しいですし、後半の最初のプレーでつりかけていたので情けない」と反省を口にしつつ、「試合に出ている以上は怪我とか、僕の個人的は背景は関係ない。もっと覚悟を持って日頃からトレーニングしていかないとまずい」と危機感も募らせる。
木村がもっとコンディションを上げていければ、レギュラーの座を掴む日もそう遠くないはず。これからの活躍に期待だ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
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