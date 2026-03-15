「ママの顔だー」第1子妊娠中のみちょぱのマタニティドレス姿！ 「こんなきれいな妊婦さんなかなか居ない」
第1子妊娠中のモデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは3月14日、自身のInstagramを更新。マタニティドレス姿を披露しました。
【写真】みちょぱ、マタニティドレス姿を披露！
コメントでは「美優さん綺麗」「すごーい ママの顔だー」「もう本当に可愛すぎる」「いつもよりふわっとしててこれもまた素敵です」「こんなすぐお母さんになる人初めて見たかも！」「いちばん綺麗な優しい顔」「おだやかで優しいママの顔」「こんなきれいな妊婦さんなかなか居ないよぉ〜」「ベビちゃんは女の子っぽいな」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】みちょぱ、マタニティドレス姿を披露！
「こんなきれいな妊婦さんなかなか居ないよぉ〜」みちょぱさんは「TGCありがとうございました 歩きたい気持ちを抑えてお喋りにだけ行きました 9月また会えるのを楽しみにしてます」とつづり、5枚の写真を投稿。同日、東京・国立代々木競技場の第一体育館で行われた「第42回マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した際の、白いマタニティドレス姿を披露しています。
安産祈願をする夫婦ショットも！2月5日の自身のInstagramの投稿で第1子の妊娠を報告し、夫でモデルの大倉士門さんと安産祈願をする様子を披露しているみちょぱさん。ファンからは祝福の声が多数寄せられました。今後も、おしゃれなみちょぱさんのマタニティライフの投稿が楽しみですね！
(文:福島 ゆき)