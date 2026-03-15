彼女は「気分転換になるから」と、普段からスタバを利用しています。こういう気分転換目的のカフェ代って、手取りのどれくらいまでが普通でしょうか？

カフェ代の目安はは手取りの何％？

一般的な家計の考え方として、手取り収入を「生活に必要な支出50％・欲しいもの30％・貯蓄20％」に分ける50/30/20ルールがあります。

カフェ代はこのうち「欲しいもの」に入るため、30％の枠のなかで他の外食や趣味などとバランスを取る必要があります。そこで、カフェ代だけを手取りの1～3％に収めると、欲しいもの全体を圧迫しにくく、支出管理もしやすくなります。

また、総務省の家計調査でも喫茶代の支出が継続的に観測されており、喫茶店・カフェへの支出は多くの世帯で見られるため、カフェの利用自体は珍しい行動ではありません。こうした背景を踏まえると、カフェ代を手取りの1～3％程度に収めることは、続けやすさと家計の安定の両立を狙える目安となるでしょう。



続けてよいカフェ習慣かは、回数よりも家計の順番で決まる

カフェ代の評価は、「週に何回か」よりも、お金の使い道の順番が守れているかが目安になります。本章では、支出の優先順位に沿って確認していきます。

第一に、家賃や光熱費、通信費などの固定費と、食費・日用品などの生活費が無理なく払えること。第二に、貯蓄や将来の備えが一定額できていること。

ここまでが満たせているなら、カフェ代は「楽しみの費用」として計上してもよいと考えられます。

逆に、貯蓄が毎月ゼロ、あるいは赤字補てんをクレジットカードで補う状態なら、カフェ代が小さく見えても、家計の構造が崩れているサインです。その場合は、カフェ代を責めるのではなく、固定費の見直しや先取り貯蓄の仕組み作りを優先することが大切です。

カフェ代を今のペースで続けてよいか、見直すべきかを判断するための簡単なチェックとしては、「カフェ代を支払ったあとでも、今月の貯蓄予定額が守れるか」を確認してください。貯蓄予定額が守れるなら許容、守れないなら上限を超えていると捉えるとよいでしょう。

上限を超えた状態が続くと、貯蓄が予定どおり進まず、将来への備えが薄くなります。気分転換は大切ですが、気分転換のために将来の安心を削る形になると、あとで別のストレスにつながるおそれがあります。



カフェ習慣を無理なく続ける、上限設定と節約のコツ

カフェ代を上手に扱うコツは、我慢ではなく仕組みに寄せることです。おすすめは、月の上限額を先に確保し、そこから使う方法です。例えば、手取り25万円で2％にするなら5000円を上限にし、プリペイドや家計アプリで“残額が見える状態”にします。残額が見えると、月末に向けて自然に回数調整ができるようになります。

次に、満足度を落とさず単価を下げる工夫です。毎回フードまで付けると支出が一気に大きくなります。気分転換の目的が「空間」なら、ドリンクはシンプルにして滞在価値を優先すると費用対効果が安定します。

反対に「甘いものが目的」の日が多いなら、回数を減らして、スイーツなどを楽しむ日を作るほうが満足感は上がりやすいです。さらに、勤務日だけに限定する、週末は散歩＋コンビニコーヒーに切り替えるなど、ルールが明確だと継続しやすくなります。

もう一つ重要なのは、カフェ代を「自分の機嫌を取る投資」と捉えることです。仕事の集中が上がる、無駄な衝動買いが減る、人間関係の疲れが軽くなるといった効果があるなら、単なる浪費とは異なります。

ただし投資として成立させるには、支出の上限と目的が必要です。目的がはっきりしない利用が増えると、満足感は小さいのに支出だけは積み上がりやすくなります。



カフェ代は“悪者”ではない。自分の優先順位に合わせて最適化しよう

気分転換目的のカフェ代は、手取りの1～3％をひとまず目安に置くと、使いすぎの不安を減らしながら楽しみを残せます。大切なのは回数そのものではなく、生活費と貯蓄を先に押さえたうえで、残った範囲で気持ちよく使えているかどうかです。

上限額を決めて残額が分かる形にすると、使いすぎを防ぎながら気分転換も続けられます。その結果、カフェ習慣は家計を圧迫する出費ではなく、生活の満足度を保つための計画的な支出になるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー