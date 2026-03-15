¤½¤ê¤ãËÜÇ½»û¤ò½±¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ï¡Ä¸Å¾ëÃµË¬²È¤¬´ôÉì¤Ë2¤Ä¤¢¤ëŽ¢¤¢¤±¤Á¾ëŽ£¤òË¬¤Í¼Â´¶¤·¤¿"¸÷½¨¢ª¿®Ä¹¤Îº¨¤ß"
¢£¸÷½¨¤Ï¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Âè6²ó¡§ÌÀÃÎ¾ë¡Ê´ôÉì¸©·ÃÆá»Ô¡Ë¡¦ÌÀÃÒ¾ë¡Ê´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡Ë
2020Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÄ¹Ã«ÀîÇî¸Ê¤¬±é¤¸¤¿ÌÀÃÒ¸÷½¨¡£¿®Ä¹¤Î½Å¿Ã¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤ËÎ©¤ÁºÉ¤¬¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¡£¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤ÏÍ×½á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÍøµÁ¾¼¡ÊÈø¾åº¸¶á¡Ë¤Î»È¼Ô¤È¤·¤Æ´ôÉì¾ë¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¸÷½¨¡£µÁ¾¼¤Î²È¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Î·ÐÎò¤ÏÈæ³ÓÅªÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«È½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£¸÷½¨¤Ï¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
½Ð¿ÈÃÏ¤ÏÈþÇ»¹ñÅìÉô¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÍÎÏ¤À¡£Ê¿°Â»þÂåËö´ü¤ËÆ±ÃÏ¤ËÅÚÃå¤·¤¿ÅÚ´ô»á¤Î»ÙÎ®¤¬ÌÀÃÒ»á¤Ç¡¢¤½¤ÎËöêã¤¬¸÷½¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÅÚ´ô»á¤¬ÅÚ´ô·´¤ËÅÚÃå¤·ÅÚ´ô»á¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏÌ¾¤Ï¤½¤Î°ìÂ²¤òÃµ¤¹¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÅÚ´ô»áÈþÇ»¹ñÅìÉô¡¢¸½ºß¤Î´ôÉì¸©ÅìÉô¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢·ÃÆá»Ô¤È²Ä»ù»Ô¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÌÀÃÒ±Ø¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¾ë¤Ï¡©¡×¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤¢¤±¤Á¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾ë¤¬Î¾»Ô¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Å¤Ä¡£¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡ÙÊü±Ç»þ¤Ë¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ´Û¤â·ÃÆá»Ô¡¢²Ä»ù»Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊÌ¡¹¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÀÃÎ¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¡´ôÉì¸©·ÃÆá»ÔÌÀÃÒÄ®¾ë»³1318-1¡Ë¤ÈÌÀÃÒ¾ë¡Ê¿ÞÉ½1¢´ôÉì¸©²Ä»ù»ÔÀ¥ÅÄ1238-3¡Ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Á¤é¤¬¸÷½¨¤æ¤«¤ê¤Î¾ë¤Ê¤Î¤«¡£¸½ÃÏ¤òÃµË¬¤·¤¿¡£
¢£·ÃÆá»Ô¡¦ÌÀÃÎ¾ë¤Î·ø¾ë¤Ö¤ê
¤Þ¤º¡¢·ÃÆá»Ô¤ÎÌÀÃÎ¾ë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ÊÌÌ¾¡¦ÇòÂë¾ë¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£Èæ¹â¤Ï80m¤È¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»Ô³¹ÃÏ¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¾®¹â¤¤µÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¤·¼ÂºÝ¤Ë¾ëÆâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¾ë°è¤ÎÃ¼¤ò¤°¤ë¤ê¤È²£ËÙ¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï»¶ºöÏ©¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ËÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿¼¤µ¡£¾ë¤ÎÃæ¿õÉô¤Ï¤Ï¤ë¤«Æ¬¾å¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²£ËÙ¤Î³°Â¦¤Ë¤ÏV»ú¤Ë±Ô¤¯Àü¤¿¤ì¤¿À¦¾õÃ¨ËÙ(¤¦¤Í¤¸¤ç¤¦¤¿¤Æ¤Ü¤ê)¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¥Ó¥Ã¥·¥ê¡£µÞ¼ÐÌÌ¤Ê¤À¤±¤Ç¤âÅÐ¤ê¤Å¤é¤¤¾å¤Ë¡¢ÆÌ±ú¤ÎÃ¨ËÙ¤Ç¤µ¤é¤ËÅÐÚµ(¤È¤¦¤Ï¤ó)¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤ä¤Ã¤ÈÅÐ¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë²£ËÙ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤³¤Î²£ËÙ¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤íÀÞ¤ì¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾ë¤ÎÅìÀ¾ÆîËÌ¤°¤ë¤ê¤È½ä¤é¤»¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤³¤«¤é¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î²£ËÙ¤ËÍí¤á¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤ë¤ÇÌÂÏ©¤Î¤´¤È¤·¡£±¦¤Ø¡©¡¡º¸¤Ø¡©¡¡¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¿¼¤¤Ã«´Ö¤Ë¡Ö±îÌá¤·¡×¡¢Å´ÊÉ¤Î¼é¤ê
¾ëÆâ¤ÎÆîÀ¾Ã¼¤Ë¤ÏÂçËÙÀÚ¡£³³¤Î¤è¤¦¤ËÈøº¬¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£ÃÏ·ÁÅª¤Ë¤ÏÆîÀ¾Â¦¤¬Èæ³ÓÅªÈøº¬ÅÁ¤¤¤ËÅÐ¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂçËÙÀÚ¡£¼é¤ê¤Ë¤Ì¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¾ëÆâÃæ¿´Éô¤ÏËÜ´Ý¡¢Æó¥Î´Ý¡¢½Ð´Ý¤È¡¢¾ëÆâ¤Î¼çÍ×¤Ê¶ÊÎØ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹Âç¤ÊÊ¿ÃÏ¡£ÆâÉô¤ÏÂçÀª¤ÎÊ¼¤¬ÃóÆÖ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³°¤«¤é¤Î¿¯Æþ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î·ø¾ë¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ´Ý¤È½Ð´Ý¤ò·Ò¤°Èøº¬¤ÎÊÒÂ¦¤Ï¿¼¤¤Ã«´Ö¤Ç¡Ö±îÌá¤·¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ê¶ì¾Ð¡£¤Ë¤Ã¤¯¤½¨µÈ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¡£¡Ö±î¤âÅÐ¤ì¤º¤Ë°ú¤ÊÖ¤¹ÀäÊÉ¡×¤À¤½¤¦¤À¡£
¢£¸÷½¨¤Ï¤³¤³¤Ç¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡©
ÌÀÃÎ¾ë¤Î°ì³Ñ¤Ë¡ÖËü¥öÆ±Å·¿À¿À¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÅ·¿ÀÍÍ¤¬¤¢¤ë¡£
Å·¿ÀÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸æËÜÂº¤Ï¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¡£¸½ÃÏ°ÆÆâÈÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸÷½¨ÍÄ¾¯»þ¡¢µþÅÔ¤ÎÅ·Î¶»û¤«¤é¾·¤¤¤¿³ØÁÎ¤«¤é³Ø¤ó¤À³ØÌä½ê¤È¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³¤ÎÃæÊ¢¤Ë¤¢¤ëÈ¬È¨¿À¼Ò¶Æâ¤Ë¤Ï¡¢¸÷½¨¼ê¿¢¤¨¤ÎÉö¤äÌÀÃÎ²È¤Î²ÈÌæÆþ¤ê¤Î¿ÍËãÏ¤¿À¼Ò¤âã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬²¦»Ò¿À¼Ò¤ËÎÙÀÜ¤·¤ÆÎ©¤Ä¤Î¤¬Î¶¸î»û(¤ê¤ç¤¦¤´¤¸)¡£·úÎ©¤Ï1596¡Ê·ÄÄ¹¸µ¡ËÇ¯¤È´û¤Ë¸÷½¨¤¬À¤¤òµî¤Ã¤¿¸å¤À¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤éÊ©ÁÎ¤¬½»¤àÁð°Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³Ìç¤Î¤¹¤°ÏÆ¤Ë¡¢¸÷½¨¸ø¶¡ÍÜÅã¤¬Î©¤Ä¡£
¤³¤Î¶¡ÍÜÅã¤Ï¼Ð¤á¤ËÂç¤¤¯¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸÷½¨¤ÎÈáÄË¤Ê»×¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Î¶¸î»û¤Ë¤Ï¡¢¸÷½¨¤ÎÄ¾¿â¤ÎÉÛ¤¬Ë¥¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¶å¾ò°á¡×¤È¤¤¤¦»ûÊõ¤â¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯5·î3Æü¤Î¸÷½¨¤Þ¤Ä¤ê¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÌÀÃÎ¾ë¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÀÃÒ±ó»³»á¤Î¾ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤ÎÅö¼ç¡¦±ó»³·Ê¹Ô¤¬¸÷½¨¤Î½ÇÉã¤Ç¡¢·»¡Ê¸÷½¨¤ÎÉã¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÍÄ¤¤¸÷½¨¤Î¸å¸«¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¸÷½¨¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤À¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£»³¾ë¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¤¤ê¤Î´Å¤¤ÌÀÃÒ¾ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î²Ä»ù»Ô¤ÎÌÀÃÒ¾ë¤Ï¡¢ÌÚÁ¾Àî¤ÈÌÀÃÒÁñ¤ò¸«À²¤é¤¹»³¾ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÌÀÃÒÄ¹»³¾ë¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£Ï¼¤«¤é¤ÎÈæ¹â¤Ï80m¤ÈÌÀÃÎ¾ë¤ÈÆ±ÍÍ¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï²£¤ËÄ¹¤¤Ö¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ê¾®»³¤À¡£
¾ë¤ÎÉ½¸¼´Ø¡¢Âç¼êÌç¤«¤é¤ÎÆ»¤Ï¸ûÇÛ¤Ï¤æ¤ë¤¤Ã«ÄìÆ»¡£ÅÐ¤ë¤Û¤É¶¹¤Þ¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÎ¾¼ÐÌÌ¤È¤â¤ËÃ¨ËÙ¤¬·¡¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¯À×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Èøº¬¤Þ¤ÇÅÐ¤ë¤ÈÆó¥Î´Ý¶ÊÎØ¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éËÜ´Ý¶ÊÎØ¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¿ÃÏ¡£ÌÀÃÎ¾ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈºïÊ¿¤¬´Å¤¤¡£¶ÊÎØ¤Î³°¼þÉô¤Ë¤ÏÅÚÎÝ¤â¤¢¤ë¤¬¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£
Âç¼êÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎ¢¸ý¡×¤ÎÙî¼êÆ»¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤ä¤ä¹½Â¤Åª¤Ë¹©É×¤¬¸«¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¹Ó¡¹¤·¤¯¡¢¿Í¹©Åª¤Ê²Ã¹©¤À¤È¤ï¤«¤ë°ä¹½¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤À¡£¼«Á³ÃÏ·Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸±¤·¤¤¤¬¡¢ÌÀÃÎ¾ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ë²Ã¹©¤¬´Å¤¤¡£¤½¤Îº¹¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎòÁ³¤À¡£
¢£¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÊª
Ùî¼êÆ»¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢´¥¶ÊÎØ¤È¤¤¤¦½Ð´Ý¤¬¤¢¤ë¡£ËÌÂ¦¤ËÈ¾Åç¤Î¤è¤¦¤ËÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¶ÊÎØ¾å¤Ë¡¢¾®¤µ¤Êã¬¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÏ»¿ÆâÇÂ°(¤±¤ó¤¾¤¯)Í©º²Åã¡×¤È¤Ï¤³¤Î½ÄÄ¹¤ÎÀÐ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1973¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¤ÈÈæ³ÓÅªºÇ¶á¡£À¸¤¨¤«¤±¤Îä£¤Î¤´¤È¤¯¡¢ÀèÃ¼¤À¤±ÃÏÉ½¤«¤é¤ï¤º¤«¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡ÖÏ»¿ÆâÇÂ°¡×¤È¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÌÀÃÒ¾ë¾ë¼ç¡¦ÌÀÃÒ²È¤È¤½¤Î°ìÌç¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£ÃÏ¸µÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÎÎ¼ç¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÅÈ¿¤ÎËö¤ËÆ¤¤¿¤ì¤¿µÕÂ±¤òÌ©¤«¤Ë°ÖÎî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏÃæ¤Ë±£¤·¤Ê¤¬¤éÌ©¤«¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ê¸½ÃÏ°ÆÆâÈÄ¤è¤ê¡Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç±£¤ì¥¥ê¥·¥¿¥ó¤¬¡¢´Ñ²»Áü¤ÎÃæ¤Ë¥Þ¥ê¥¢Áü¤ò±£¤·µ§¤ê¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤À¡£
¾ë¤Î¹½Â¤Åª¤Ë¤Ï¤ä¤äµ»¹ª¤¬Â¤é¤º¡¢ÃÎÎ¬¤ËÄ¹¤±¤¿¸÷½¨¤æ¤«¤ê¤Î¾ë¤é¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀèÂå¤Þ¤Ç¤Î¾ë¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¡£¤³¤Î¾ë¤Ï1556¡Ê¹°¼£2¡ËÇ¯9·î¡¢ºØÆ£µÁÎ¶¤Ë¹¶¤á¤é¤ìÍî¾ë¡¢¾ë¼ç¤À¤Ã¤¿¸÷½¨¤Î½ÇÉã¡¦¸÷°Â¤Ï¼«¿Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌÀÃÒ¸÷°Â¤¬¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿±ó»³±Æ¹Ô¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£
¸÷½¨¤ÎÀ¸Ç¯¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÎÏ¤ÊÀâ¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÃÙ¤¤1528¡ÊµýÏ½¸µ¡ËÇ¯¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸µÉþ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´û¤Ë30ºÐ´Ö¶á¡£ÌÀÃÒ°ìÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤È¤äÆ¾ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£ÌÀÃÒ²È¿ÆÂ²¤ò¸«»¦¤·¤Ë¤·¤¿¿®Ä¹
ÌÀÃÒ¾ë¤ÎÏ¼¤Ë¤Ï¡¢ÌÀÃÒ°ìÂ²¤ÎÊîÄó¤òÄ¤¤¦Å·Î¶»û¤â¤¢¤ë¡£Àè¤Î¡ÖÏ»¿ÆâÇÂ°Í©ÎîÅã¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀÃÒ²È¤È¤³¤ÎÃÏ°è¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¼¨¤¹¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ï¼¤ÎÇÀÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ë¡ÖÌÀÃÒ¸÷½¨»ºÅò¤Î°æ¸Í¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ë°æ¸Í¤â¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸÷½¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢²Ä»ù»Ô¤ÎÌÀÃÒ¾ë¤Î¾ë²¼¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬¼«Á³¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½ÇÉã¤Î±ó»³±Æ¹Ô¤Î¸µ¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Îµï¾ë¤Ç¤¢¤ë·ÃÆá»Ô¤ÎÌÀÃÎ¾ë¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÌÀÃÒ¾ë¤Øµ¢´Ô¤·¡¢ºØÆ£²È¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÇÔ¤ìÎ®Ï²¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£³Î¸Ç¤¿¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÔêí(¤Ä¤¸¤Ä¤Þ)¤Ï¹ç¤¦¡£¤Õ¤¿¤Ä¤Î¡Ö¤¢¤±¤Á¾ë¡×¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤æ¤«¤ê¤Î»ËÀ×¤Ë¤âÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¡£
¢£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ÎÆ°µ¡¤¬¤³¤³¤Ë¡©
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤â³Î¸Ç¤¿¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÁÛÁü¡¢¤¤¤äÌÑÁÛ¤òµ¤¹¤³¤È¤ò¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¤¡£¡ØÌÀÃÒ·³µ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ù¡¦¸÷½¨¤ÏÌÀÃÒ²È¤ÎºÆ¶½¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢Íî¾ëÀ£Á°¤ËÌ©¤«¤Ë¾ë¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Î¤Á¤Ë»Å¤¨¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï¡¢µØÅ¨¡¦ºØÆ£²È¤òÆ¤¤Ã¤¿ÃË¡£¸æ²ÈºÆ¶½¤ò¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£
¤Þ¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤â¾·³¤Ç¤¢¤ëÂÍøµÁ¾¼¤«¤é¡¢Åö»þ¤ÏÈøÄ¥¡¦ÈþÇ»¤Î2¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¿®Ä¹¤Ø¤È¼ç·¯¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤â¡¢¹çÅÀ¤¬¤æ¤¯¡£Î®Ï²¤ÎËö¡¢½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÌÀÃÒ¾ë¤Øµ¢´Ô¡£
¤½¤Îº¢¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î·ÃÆá¤ÎÌÀÃÎ¾ë¤ÏÉðÅÄ²È¤È¤ÎºÇÁ°Àþ¤À¤Ã¤¿¡£¿ÆÂ²¤ÎÃÏ¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¾ë¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë²þ½¤¡£¤¢¤Î¶Å¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤¿¾ë¤ÎÆìÄ¥¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¤ä¸÷½¨¤ÎÃÎ·Ã¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
1574¡ÊÅ·Àµ2¡ËÇ¯½Õ¡¢ÉðÅÄ¾¡ÍêÎ¨¤¤¤ë2Ëü¤ÎÂç·³¤¬ÌÀÃÎ¾ë¤Ø¹¶¤á´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£¾ëÊ¼¤Ï¤ï¤º¤«500¡£¿®Ä¹¤Ï3Ëü¤ÎÊ¼¤òÎ¨¤¤¤Æ±ç·³¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¡¢ÉðÅÄ·³¤ÎÊÌÆ¯Ââ¤ËÂàÏ©¤òÃÇ¤¿¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤êÅ±Âà¡£¤½¤·¤Æ¾ë¤ÏÍî¾ë¤·¡¢¸÷½¨¤Î¿ÆÂ²Ã£¤âÍîÌ¿¤¹¤ë¡£
¸æ²ÈºÆ¶½¤Î²¸¿Í¤«¤é¡¢¿ÆÂ²¤ò¸«»¦¤·¤Ë¤·¤¿Èó¾ð¤Î¼ç·¯¤Ø¡£¤³¤Î»þ¤«¤é¸÷½¨¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ø¤È»ê¤ë¿®Ä¹¤Ø¤Îº¨¤ß¤¬¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÊ¨¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£
¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎò»Ë¹¥¤¡¢¾ë¹¥¤¤Î¡Öif¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
º£Àô ¿µ°ì¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤º¤ß¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë
¸Å¾ëÃµË¬²È
1975Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦É÷ÍèÆ²ÂåÉ½¡£»³¾ë¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î¾ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊâ¤Â³¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¾ë¤Ï900°Ê¾å¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¤¦»³¾ë50¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤íÃµË¬ ÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¡Ø»³¾ë¡Ù¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÈÆæ¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÌ¾¾ë¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯200¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡£¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ê¶á¹¾È¬È¨´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÌ©ÃåÇ»¸ü·¿¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸Å¾ëÃµË¬²È º£Àô ¿µ°ì¡Ë