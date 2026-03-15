パスカンティーノが4回に盗塁→ユニホームがボロボロに

■イタリア 8ー6 プエルトリコ（日本時間15日・ヒューストン）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に行われ、イタリア代表がプエルトリコ代表を8-6で下して初の4強入りを果たした。激闘の裏で、試合中にはユニホームが破れる事態が発生。ファンもまさかの光景に困惑した。

イタリアが4-2でリードした4回裏に、“事件”が起きた。メキシコ戦でWBC史上初の1試合3本塁打を放った主砲のビニー・パスカンティーノ内野手（ロイヤルズ）が2死から四球で出塁。すると、直後に二盗を決めて好機を演出した。その時だった。すでに土埃がついていた右膝からはインナーが露出。ユニホームがびりびりに破けていた。

現地放送局では二塁上のパスカンティーノに注目し、「ビニー・パスカンティーノが盗塁の際にユニホームが破けた」と言えば、Netflix中継の実況も「ユニホームが思い切り破けました」と驚いていた。

WBCの公式サプライヤーは、日本代表を除いてMLB同様にナイキが務めている。2024年からユニホームが刷新されたものの、盗塁などダイナミックなプレーをするとすぐに破けることが問題視されていた。大谷翔平投手（ドジャース）も何度もボロボロになることが話題になった。今回も大舞台で破れたことでファンも「WoW」「これは酷いな」など反応が寄せられた。（Full-Count編集部）