男友達を意識するきっかけになった「誕生日プレゼント」９パターン
好きな女性と友達関係にあると、自分を「男」として見てもらうのは難しいもの。とはいえ「いつかは一線を越えたい！」と考えているなら、それとなく想いが伝わる誕生日プレゼントを贈るといいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「男友達を意識するきっかけになった『誕生日プレゼント』」をご紹介します。
【１】告白の言葉はなくてもラブレターにしか見えない「直筆の手紙」
「めったに手紙をもらったりしないから、キュンとしました」（10代女性）というように、お祝いの気持ちを手紙にしたためれば、それだけで「好意の表れ」になりそうです。ただし、ここで一気に告白まですると誕生祝いの趣旨が霞んでしまうので、それは別の機会にしたほうがいいでしょう。
【２】愛を感じさせる色やモチーフがあしらわれた「アクセサリー」
「ハート型だったので、これはもう疑いようがないなと…」（20代女性）というように、身につける物を贈ると、相手に対する「本気度」を伝えられそうです。ただし、まだ「彼女」ではないので、ペアリングなどを渡すのは先走りすぎかもしれません。
【３】好きでもない女性に贈るわけがない「ロマンチックなブーケ」
「花束を渡されたら、意識しないほうがおかしい」（20代女性）というように、ベタなプレゼントを選べば、確実に想いが届きそうです。とはいえ、大仰なアレンジメントだと「独りよがり」だと思われるおそれもあるので、小ぶりのブーケなどが適当でしょう。
【４】夢を応援してくれているのが伝わってきた「遠方の神社のお守り」
「もしこの人と付き合ったら、お互い成長できそうだと思った」（10代女性）というように、「真面目路線」で攻めて、好青年ぶりをアピールする方法です。普段「お笑いキャラ」の人ほど、堅実な一面を見せれば新鮮な驚きを与えられそうです。
【５】波長が合うのかも…と好みの近さに驚いた「コロン」
「ここまで相性がいいなんて…。相手を見る目が変わった」（20代女性）というように、感覚に訴えるプレゼントが成功すると、「運命」を感じてもらえるかもしれません。難易度は高そうですが、一瞬で気持ちを引き寄せられるなら挑戦する価値はあるでしょう。
【６】自分のために選んでくれたのがよく分かる「漫画の全巻揃い」
「絶対外さないチョイスで、私を理解してくれてることに感心した」（10代女性）というように、色気のないプレゼントでも、好意を示すことは可能なようです。 長編だと意外に値が張るので、お財布と相談しながら「これは」という作品の目星をつけましょう。
【７】手間と時間をかけてくれたことに感激した「行列店のお菓子」
「そこまでしてくれるってことは…とピンと来た」（10代女性）というように、入手困難なお菓子なども、「特別な想い」をほのめかすのによさそうです。ただし、「１時間は並んだ」などとプレミア感を強調しすぎると恩着せがましく聞こえてしまうので、アピールはほどほどにしておきましょう。
【８】行きたい！と話したことがある「気になるレストランでのランチ」
「いつか誘うつもりで覚えててくれたのかな？と嬉しくなった」（20代女性）というように、過去の会話に出てきたお店へ誘うと、日頃から大切に想っていることが伝わりそうです。いい雰囲気に持ち込めたら、「次は夜に来よう」とディナーに誘うといいでしょう。
【９】友達にあげるにしては気合いが感じられる「高級スイーツ」
「ただの友達ならコンビニスイーツとかで十分なはずなので、もしかして…とドキドキした」（20代女性）というように、誕生日につき物の「ケーキ」に想いを託す方法です。ワンランク上のスイーツなら、「友達以上」の感情に気づいてもらえるかもしれません。
少し特別なプレゼントをあげると、想いに気づいてもらえそうです。とはいえ、重すぎる贈り物をして友情を損なわないよう注意しましょう。（安藤美穂）
【１】告白の言葉はなくてもラブレターにしか見えない「直筆の手紙」
「めったに手紙をもらったりしないから、キュンとしました」（10代女性）というように、お祝いの気持ちを手紙にしたためれば、それだけで「好意の表れ」になりそうです。ただし、ここで一気に告白まですると誕生祝いの趣旨が霞んでしまうので、それは別の機会にしたほうがいいでしょう。
「ハート型だったので、これはもう疑いようがないなと…」（20代女性）というように、身につける物を贈ると、相手に対する「本気度」を伝えられそうです。ただし、まだ「彼女」ではないので、ペアリングなどを渡すのは先走りすぎかもしれません。
【３】好きでもない女性に贈るわけがない「ロマンチックなブーケ」
「花束を渡されたら、意識しないほうがおかしい」（20代女性）というように、ベタなプレゼントを選べば、確実に想いが届きそうです。とはいえ、大仰なアレンジメントだと「独りよがり」だと思われるおそれもあるので、小ぶりのブーケなどが適当でしょう。
【４】夢を応援してくれているのが伝わってきた「遠方の神社のお守り」
「もしこの人と付き合ったら、お互い成長できそうだと思った」（10代女性）というように、「真面目路線」で攻めて、好青年ぶりをアピールする方法です。普段「お笑いキャラ」の人ほど、堅実な一面を見せれば新鮮な驚きを与えられそうです。
【５】波長が合うのかも…と好みの近さに驚いた「コロン」
「ここまで相性がいいなんて…。相手を見る目が変わった」（20代女性）というように、感覚に訴えるプレゼントが成功すると、「運命」を感じてもらえるかもしれません。難易度は高そうですが、一瞬で気持ちを引き寄せられるなら挑戦する価値はあるでしょう。
【６】自分のために選んでくれたのがよく分かる「漫画の全巻揃い」
「絶対外さないチョイスで、私を理解してくれてることに感心した」（10代女性）というように、色気のないプレゼントでも、好意を示すことは可能なようです。 長編だと意外に値が張るので、お財布と相談しながら「これは」という作品の目星をつけましょう。
【７】手間と時間をかけてくれたことに感激した「行列店のお菓子」
「そこまでしてくれるってことは…とピンと来た」（10代女性）というように、入手困難なお菓子なども、「特別な想い」をほのめかすのによさそうです。ただし、「１時間は並んだ」などとプレミア感を強調しすぎると恩着せがましく聞こえてしまうので、アピールはほどほどにしておきましょう。
【８】行きたい！と話したことがある「気になるレストランでのランチ」
「いつか誘うつもりで覚えててくれたのかな？と嬉しくなった」（20代女性）というように、過去の会話に出てきたお店へ誘うと、日頃から大切に想っていることが伝わりそうです。いい雰囲気に持ち込めたら、「次は夜に来よう」とディナーに誘うといいでしょう。
【９】友達にあげるにしては気合いが感じられる「高級スイーツ」
「ただの友達ならコンビニスイーツとかで十分なはずなので、もしかして…とドキドキした」（20代女性）というように、誕生日につき物の「ケーキ」に想いを託す方法です。ワンランク上のスイーツなら、「友達以上」の感情に気づいてもらえるかもしれません。
少し特別なプレゼントをあげると、想いに気づいてもらえそうです。とはいえ、重すぎる贈り物をして友情を損なわないよう注意しましょう。（安藤美穂）