スポーツ専門局「FOXスポーツ」電子版は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で快進撃を見せているイタリア代表の裏側を報じた。チーム作りの中心にいたのは、キャプテンのビニー・パスカンティーノ（28）だ。

昨年11月の感謝祭の日、パスカンティーノは祝日を利用して代表候補の選手たちに連絡を取り続けていた。「今思うとちょっとどうかしているけど、特にやることもなかったから“今日はみんなのインスタのDMに突撃する日だ”って思ったんだ」。多くのメッセージを送り、選手たちに代表参加を呼びかけた。この“リクルート活動”は、2025年初めにイタリアのWBC出場が決まって以来、1年近く続けてきたものだった。2023年大会でイタリア代表としてプレーし、さらに大会前にイタリアを訪れた経験が、彼の思いを強くしたという。代表首脳陣から候補リストを受け取ると、ロイヤルズの一塁手は次々と選手に連絡を取った。チームメートのジャック・カグリオーネのようにすぐ承諾した例もあれば、レッドソックスの有望株ロマン・アンソニーのように実現しなかったケースもある。それでも粘り強く声をかけ続け、ベテラン右腕マイケル・ローレンゼンの参加を実現させた。ローレンゼンは米国戦で4回2/3を無失点に抑え、存在感を示している。こうして集まったチームは、今大会最大のサプライズとなった。前回大会では本塁打ゼロで一次ラウンドを突破した打線が、今回は一次ラウンドで12本塁打を記録。OPSも大会2位につけている。

投手陣にはローレンゼンとアーロン・ノラが並び、打線もパスカンティーノ、カグリオーネ、カイル・ティール、ジェイコブ・マーシー、ドミニク・カンゾーンら若いMLB勢が支える。パスカンティーノは、若い選手たちが伸び伸びとプレーできる雰囲気づくりを何より重視している。「怖がる必要なんてない。楽しんで、胸を張ってプレーすればいい」

その言葉通り、若手も結果を残している。将来の目標は、イタリア生まれの選手を中心とした代表チームを作ることだ。現在のロースターでイタリア出身は3人だけ。まずは、イタリアで野球の可能性を広げることが重要だという。イタリアの首相が代表チームに言及したというニュースも届いた。「祖父が生きていたら、きっとすごく喜んでいたと思う」、パスカンティーノは微笑んだ。