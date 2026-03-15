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　NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】新たな”朝ドラ夫婦”のラブラブ写真を公開！

　公式SNSは「思いもよらぬ場所でサワと再会したトキはびっくり！おめでとうが多すぎる〜！！夫婦になった二人のオフショットをお届けします」とつづり、幸せオーラをまとった円井わんと濱正悟が仲良く寄り添う2ショットを添えた。

　ファンからは「絶対にお二人はご縁があると信じてましたー　良かった〜おさわちゃん、自力で掴んだ幸せ　本当におめでとうございます」「本当にお似合いの2人　おサワちゃん、庄田さん、おめでとう」「この2人のスピンオフ希望！」「おサワちゃんと庄田さん、本当に良かった　この言葉に尽きます！　おめでとう」などの声が寄せられている。