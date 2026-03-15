誰も会いに来ません…設備の整った介護施設で1人、家族の名前がない面会名簿を眺める孤独。〈資産2億円〉76歳祖父「悪意なき孫差別」の果て【CFPの助言】
「お前に全部あげるから」――そう言って特定の孫に多額の教育資金を援助してきた祖父。しかし晩年、思い描いていた家族の姿とは違う現実に直面するケースがあります。善意や愛情のつもりだった支援が、ほかの孫との“孫差別”と受け取られ、いつの間にか家族の間に溝を生んでしまった……。そんな事例とともに、こうした問題が起きる背景や注意点、家族とお金の向き合い方についてトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が解説します。
2億円の資産を築いた76歳男性、誰も面会に来ない孤独な日々
「翔太に全部あげるつもりだったんだがな……」
地方都市にある介護付き有料老人ホーム。面会簿に自分の家族の名前がない日が続く中、山本隆一さん（仮名・76歳）は職員にぽつりとこぼしました。
隆一さんは不動産賃貸業を営み、金融資産と不動産を合わせて約2億円の資産を築いた人物です。現在は長男が家業を継ぎ、隆一さん自身は6,000万円ほどの貯蓄を手元に残しています。
経済的には決して困っておらず、資産のおかげでサポートの手厚い施設に入居できています。しかし、面会に訪れる家族はほとんどおらず、心は空虚でした。
隆一さんには長男、次男、長女の3人の子どもがおり、それぞれに孫が1人ずついます。かつては、声をかければ集まれる距離に住み、賑やかに食事することも珍しくありませんでした。
しかし、その関係が少しずつ変わり始めたのは、ある“お祝い”がきっかけでした。 長男の息子、翔太くんが地元の私立小学校に合格した日のことです。
「大事な跡取りだから」露骨だった、孫への経済援助の差
翔太くんが私立小学校に合格すると、隆一さんは金融機関で翔太くん名義の教育資金専用口座を開設。教育資金の一括贈与制度を利用し、学費として1,000万円を入金しました。
さらに、入学を祝うために親族が集まった席で、隆一さんは分厚い封筒を差し出しました。
「翔太、これはじいちゃんからのお祝いだ。しっかり勉強しろよ」
中身は現金100万円。周囲は一瞬、言葉を失いました。その後、ほかの2人の孫が小学校に進学したときにも、隆一さんは同じように封筒を渡しました。しかし、中身はそれぞれ現金5万円。
「気持ちだからな」と笑う隆一さんに誰も反論はしませんでしたが、空気が確実に変わったのは確かです。しかも、ほかの孫に対する教育資金の援助はまったくありませんでした。
誕生日や進学祝いなどでも、明らかな差がありました。「同じ孫なのに、どうしてここまで違うのだろう」。口にすることはなくても、その違和感は次男・長女一家の心の中に静かに根を張っていきました。
隆一さんに悪気はありませんでした。「長男が家を継ぎ、血筋や家業を守る」という価値観のもとで生きてきた隆一さんにとって、長男の子どもである翔太くんは「跡取り」でした。自然と期待も支援も集中していったのです。
優遇した孫の「まさかの変化」
翔太くんは中学・高校も私立へ進学。学費は教育資金口座から支払われ、大学進学時にも入学金と前期授業料の一部が充てられました。経済的な不安は一切なく、環境は恵まれています。しかしその一方で、隆一さんは折に触れてこう言いました。
「いずれは不動産の管理を手伝ってくれ」
「じいちゃんの老後は頼むぞ」
期待の言葉でしたが、翔太くんにとっては重荷です。自分の将来を自由に選べず「応えなければならない」という圧力が強くなっていきました。そして、大学進学で県外に出ると、翔太くんはほとんど帰省しなくなりました。
孫差別の結果…介護施設での現実
翔太くんが大学に入って1年ほど経った頃、隆一さんにとって大きな事件が起きました。心不全を起こして入院し、要介護3の認定を受けたのです。
妻は早くに他界しており、自宅での生活は難しい状況のため、入居一時金400万円、月額22万円の介護付き有料老人ホームに入居することに。貯蓄があるため支払いに困ることはありません。個室で、食事も整い、医療連携も万全です。
しかし、想定外だったのは“家族の距離”でした。翔太くんは「授業が忙しい」と、顔を出したのは1回きりです。
長男夫婦は月に一度ほど訪れていましたが、隆一さんが会うたびに「翔太は将来どうするんだ」「家のことも考えろ」と強く言ったことで、次第に間隔は空いていきました。
次男・長女一家にいたっては、一度も訪れることがありません。長年積み重なった差は「孫差別」と受け取られ、確実に心の距離を広げていました。そして、隆一さんは冒頭のような“孤独”の中にいます。
それでも「大学を卒業したら、きっと翔太は戻ってくるはず――」。隆一さんにとって、それだけが心の支えだと言います。
援助の大小で伝わってしまう「メッセージ」
隆一さんにとって、その支援は孫の将来を思ってのことでした。しかし特定の孫にだけ大きな金額を援助したことで、結果的に家族の間に複雑な感情を生んでしまいました。
金額の大小は、時にメッセージになります。
「お前が一番大事だ」
「お前はそうではない」
口にしなくても、そう受け取られることがあるのです。
また、支援を受けた側が、常に感謝し続けるとは限りません。過度な援助は「ありがたい」から「当然」に変わり、期待が重なれば「負担」になることもあります。一方で、差を感じた側の記憶は、想像以上に長く残るものです。
家族関係を守るためのお金の考え方
孫の教育費を支援すること自体は決して悪いことではありません。しかし重要なのは「金額」よりも「バランス」です。
・特定の孫だけに集中させない
・支援の理由を家族全体で共有する
・期待を押し付けない
・将来の介護や相続まで含めて話し合う
これらを怠ると、善意のつもりだった援助が、家族関係の崩壊につながることもあります。老後の安心は、預金残高だけで決まるものではありません。「誰がそばにいてくれるのか」。その関係性が、晩年の生活の質を左右することもあります。
お金はあとから調整できますが、傷ついた感情の修復には時間がかかります。「全部あげる」という言葉の前に、「どのような関係を築きたいか」を考えること。それが、将来後悔しないための、最も大切な備えかもしれません。
新井智美
トータルマネーコンサルタント
CFP®