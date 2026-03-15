「お前に全部あげるから」――そう言って特定の孫に多額の教育資金を援助してきた祖父。しかし晩年、思い描いていた家族の姿とは違う現実に直面するケースがあります。善意や愛情のつもりだった支援が、ほかの孫との“孫差別”と受け取られ、いつの間にか家族の間に溝を生んでしまった……。そんな事例とともに、こうした問題が起きる背景や注意点、家族とお金の向き合い方についてトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が解説します。

2億円の資産を築いた76歳男性、誰も面会に来ない孤独な日々

「翔太に全部あげるつもりだったんだがな……」

地方都市にある介護付き有料老人ホーム。面会簿に自分の家族の名前がない日が続く中、山本隆一さん（仮名・76歳）は職員にぽつりとこぼしました。

隆一さんは不動産賃貸業を営み、金融資産と不動産を合わせて約2億円の資産を築いた人物です。現在は長男が家業を継ぎ、隆一さん自身は6,000万円ほどの貯蓄を手元に残しています。

経済的には決して困っておらず、資産のおかげでサポートの手厚い施設に入居できています。しかし、面会に訪れる家族はほとんどおらず、心は空虚でした。

隆一さんには長男、次男、長女の3人の子どもがおり、それぞれに孫が1人ずついます。かつては、声をかければ集まれる距離に住み、賑やかに食事することも珍しくありませんでした。

しかし、その関係が少しずつ変わり始めたのは、ある“お祝い”がきっかけでした。 長男の息子、翔太くんが地元の私立小学校に合格した日のことです。

「大事な跡取りだから」露骨だった、孫への経済援助の差

翔太くんが私立小学校に合格すると、隆一さんは金融機関で翔太くん名義の教育資金専用口座を開設。教育資金の一括贈与制度を利用し、学費として1,000万円を入金しました。

さらに、入学を祝うために親族が集まった席で、隆一さんは分厚い封筒を差し出しました。

「翔太、これはじいちゃんからのお祝いだ。しっかり勉強しろよ」

中身は現金100万円。周囲は一瞬、言葉を失いました。その後、ほかの2人の孫が小学校に進学したときにも、隆一さんは同じように封筒を渡しました。しかし、中身はそれぞれ現金5万円。

「気持ちだからな」と笑う隆一さんに誰も反論はしませんでしたが、空気が確実に変わったのは確かです。しかも、ほかの孫に対する教育資金の援助はまったくありませんでした。

誕生日や進学祝いなどでも、明らかな差がありました。「同じ孫なのに、どうしてここまで違うのだろう」。口にすることはなくても、その違和感は次男・長女一家の心の中に静かに根を張っていきました。

隆一さんに悪気はありませんでした。「長男が家を継ぎ、血筋や家業を守る」という価値観のもとで生きてきた隆一さんにとって、長男の子どもである翔太くんは「跡取り」でした。自然と期待も支援も集中していったのです。

優遇した孫の「まさかの変化」

翔太くんは中学・高校も私立へ進学。学費は教育資金口座から支払われ、大学進学時にも入学金と前期授業料の一部が充てられました。経済的な不安は一切なく、環境は恵まれています。しかしその一方で、隆一さんは折に触れてこう言いました。

「いずれは不動産の管理を手伝ってくれ」

「じいちゃんの老後は頼むぞ」

期待の言葉でしたが、翔太くんにとっては重荷です。自分の将来を自由に選べず「応えなければならない」という圧力が強くなっていきました。そして、大学進学で県外に出ると、翔太くんはほとんど帰省しなくなりました。

孫差別の結果…介護施設での現実

翔太くんが大学に入って1年ほど経った頃、隆一さんにとって大きな事件が起きました。心不全を起こして入院し、要介護3の認定を受けたのです。

妻は早くに他界しており、自宅での生活は難しい状況のため、入居一時金400万円、月額22万円の介護付き有料老人ホームに入居することに。貯蓄があるため支払いに困ることはありません。個室で、食事も整い、医療連携も万全です。

しかし、想定外だったのは“家族の距離”でした。翔太くんは「授業が忙しい」と、顔を出したのは1回きりです。

長男夫婦は月に一度ほど訪れていましたが、隆一さんが会うたびに「翔太は将来どうするんだ」「家のことも考えろ」と強く言ったことで、次第に間隔は空いていきました。

次男・長女一家にいたっては、一度も訪れることがありません。長年積み重なった差は「孫差別」と受け取られ、確実に心の距離を広げていました。そして、隆一さんは冒頭のような“孤独”の中にいます。

それでも「大学を卒業したら、きっと翔太は戻ってくるはず――」。隆一さんにとって、それだけが心の支えだと言います。

援助の大小で伝わってしまう「メッセージ」

隆一さんにとって、その支援は孫の将来を思ってのことでした。しかし特定の孫にだけ大きな金額を援助したことで、結果的に家族の間に複雑な感情を生んでしまいました。

金額の大小は、時にメッセージになります。

「お前が一番大事だ」

「お前はそうではない」

口にしなくても、そう受け取られることがあるのです。

また、支援を受けた側が、常に感謝し続けるとは限りません。過度な援助は「ありがたい」から「当然」に変わり、期待が重なれば「負担」になることもあります。一方で、差を感じた側の記憶は、想像以上に長く残るものです。

家族関係を守るためのお金の考え方

孫の教育費を支援すること自体は決して悪いことではありません。しかし重要なのは「金額」よりも「バランス」です。

・特定の孫だけに集中させない

・支援の理由を家族全体で共有する

・期待を押し付けない

・将来の介護や相続まで含めて話し合う

これらを怠ると、善意のつもりだった援助が、家族関係の崩壊につながることもあります。老後の安心は、預金残高だけで決まるものではありません。「誰がそばにいてくれるのか」。その関係性が、晩年の生活の質を左右することもあります。

お金はあとから調整できますが、傷ついた感情の修復には時間がかかります。「全部あげる」という言葉の前に、「どのような関係を築きたいか」を考えること。それが、将来後悔しないための、最も大切な備えかもしれません。



新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®