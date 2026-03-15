自転車「青切符」導入目前！警視庁がクルマユーザーへ警告「違法駐車は絶対にやめましょう」

2026年4月1日の自転車への交通反則通告制度（青切符）適用に向け、警視庁は3月11日に自動車ドライバー向けの啓発動画を公開しました。

違法駐車が自転車の事故を誘発する危険性を指摘し、安全な道路環境確保のために違法駐車をしないよう強く呼びかけています。

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自転車の交通違反に対する青切符制度がいよいよ2026年4月1日から開始されます。

自転車のルール遵守が注目される中、警視庁交通総務課は公式SNSで自動車側に対する注意喚起を行いました。

公開された動画は、自転車通行帯を塞ぐ違法駐車が、自転車と他車両との接触事故を誘発する状況を再現しています。

2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して青切符による取り締まりが始まります。

これに伴い、警視庁交通総務課は3月11日、公式SNSアカウントを通じて自動車のドライバーに向けたメッセージを発信しました。

投稿では、違法駐車が自転車通行帯等を塞ぐことで、自転車が安全に通行できなくなる問題を指摘しています。

あわせて公開された動画では、駐車車両が関与する交通事故の様子が再現されています。

映像には、自転車通行帯に駐車している乗用車を避けるため、自転車が車道の中央側へ進路を変更する場面が記録されています。

その際、後方から直進してきたトラックと自転車が接触する事故が発生しています。

この動画は、駐車車両を避けようと進路を変更した自転車が、別の車両と接触してしまう危険な状況を視覚的に説明するものです。

自転車側に交通反則通告制度が適用され、ルールの徹底が求められる一方で、道路上の障害物が自転車の安全な走行を妨げるケースは少なくありません。

動画内でも、「駐車車両によって自転車が安全に通行できません」と明記されています。

自転車がルールを守って安全に通行するためには、自動車側の協力も不可欠です。

警視庁は投稿の結びとして、「誰もが通行しやすい道路環境実現のため、違法駐車は絶対にやめましょう」と呼びかけています。

動画の最後でも「違法駐車は絶対にやめましょう」というメッセージが大きく表示され、自動車ドライバーに対する警告となっています。