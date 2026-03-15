これでゴルフライフがもっと充実！ 重厚感があるのに軽いキャディバッグ&“リアルタイム”なスコア管理アプリをJGFで発見
3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でジャパンゴルフフェア（JGF）が開催された。そこで見つけた面白い製品をレポートしたい。
【写真】『OMNIX』のキャディバッグは重厚感があるのに軽いなんて信じられない
洗練されたラグジュアリーさを感じさせるキャディバッグは、会場内でも目を引いた。これは台湾のおしゃれゴルファー御用達のキャディバッグ『OMNIX GOLF（オムニックスゴルフ）』の日本限定モデルだ。『OMNIX GOLF（オムニックスゴルフ）』は、2018年に台湾で生まれたブランド。24年から日本でも本格的に販売を行っている。今年4月発売予定の最新モデルは、主張し過ぎないワンポイントのデザインで、スタンドタイプとカートタイプの2種類、黒、白、グレー、ベージュの4色展開だ。マット調の見た目に重厚感はあるものの、実は軽量。スタンドタイプは約2.8キロ、カートタイプは約3.5キロと一般的なモデルよりもそれぞれ500〜600ｇほど軽い。「デザインの重厚感」と「持ち運びの軽さ」は、時に相反する要素だがこの日本限定モデルはその常識を打ち破った。かといって耐久性に問題があるわけではない。中国の自社工場で製品の開発から組立まで行っており、細部にわたるこだわりで軽量化を実現している。厚みを持たせたマット素材で全体を覆い、上品な光沢としっとりした手触り。それでいて劣化や衝撃に強く、「10年は使用できます」と担当者は耐久性にも自信をのぞかせる。お気に入りのキャディバッグを長く使用できるのはゴルファーにとってうれしいはず。
次に紹介するのが、新しいゴルフライフを提案するスコア管理アプリ「GOLFuns」。カートに搭載されたナビにスコアを入力することは、多くのゴルファーにとってもはや常識となったが、そのカートナビと連携し、手持ちのスマートフォンにスコアを反映させることを可能にしている。 ブースで目を引いたのは、ゴルフ仲間とスコア共有ができる新機能「LIVEスコア機能」の追加だ。プレーする自分のスコアをリアルタイムで共有することができるため、ゴルフ仲間はもちろん、当日プレーをしていない人や家族にもスコアを共有できる。 実際会場に設置された大型のモニターには、リアルタイムでプレーしている人のスコアが映し出され、さらに応援コメント機能により、スコアを見た友人やゴルフ仲間が「がんばれ！」 「ナイスパー」などコメントを送ることができる。この機能があればラウンド当事者だけでなく、多くの仲間や友人もアプリを通したコミュニケーションが図れるため、ゴルフの楽しさを共有し盛り上がることは確実だ。この機会に、新しいゴルフの形を体験してみてはいかがだろう。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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