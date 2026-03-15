◇カーリング女子世界選手権第1日 日本6−3スイス（2026年3月14日 カナダ・カルガリー）

女子世界選手権が3月14日、カナダのカルガリーで開幕し、日本代表のロコ・ソラーレが6―3でスイスを下して白星発進した。13チームが総当たりの1次リーグを戦い、上位6チームが決勝トーナメントに進む。

試合を終始優位に進めた日本代表のロコが、初戦快勝で滑り出した。スキップの藤沢五月（34）は中継局インタビューで、「ほぼ観客が満席の中で凄く楽しい試合ができた」と笑顔で振り返った。

日本代表のロコ・ソラーレが第2エンドで1点を先制すると、続く第3エンドもスチールで得点を重ねる。中盤の第5エンドでも、スキップの藤沢五月（34）が最終投でドローショットを決めるなどスチールでリードを広げた。第6エンドにスイスに1点を返されるも、続く第7エンドでセカンドの鈴木夕湖（34）がセンターガードを払うダブルテイクアウトを決めるなど2得点。世界チームランク9位のロコ・ソラーレが同6位のスイスを下した。

日本勢初の大会制覇を目指す戦い。開幕1週間前にはカナダ・カルガリー入りし、今大会の会場に近いアイスコンディションで練習を重ねてきた。「事前に合宿を組めたのが凄く良かった。良いイメージで投げられた」と藤沢。万全の準備が、初戦快勝という最高のスタートにつながった。