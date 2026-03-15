記者会見に臨むトランプ大統領＝9日、米フロリダ州マイアミ/Saul Loeb/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は14日、ホルムズ海峡を再開するため、「他国」が米国と「連携」して軍艦を派遣すると主張した。

トランプ氏の発言がどの国を指しているのか、また実際に艦船派遣に合意した国があるのかは明らかではない。トランプ氏はその後、SNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「中国、フランス、日本、韓国、英国、他の国々」が地域に艦船を送ることを期待すると書き込んだ。

トランプ氏は投稿で、「多くの国々、特にイランによるホルムズ海峡封鎖の試みの影響を受ける国々は、米国と連携して、ホルムズ海峡の航行の自由と安全を守るため軍艦を派遣することになるだろう」と述べた。

CNNはトランプ氏の投稿についてホワイトハウスに説明を求めたほか、韓国、日本、中国、フランスに対して、この地域に海軍を派遣する計画があるかどうかを尋ねた。

英国防省はCNNに「現在、同盟国およびパートナー国と、この地域の船舶の安全確保に向けた様々な選択肢について協議している」と述べた。

トランプ氏の発言はイラン政府の反発を招き、イランのアラグチ外相は、米政権の政策は「問題を抑止するどころか招き寄せている」と警告した。

アラグチ氏は14日、X（旧ツイッター）に「米国がうたう安全保障の傘は、穴だらけであることが証明された。米国は今や、ホルムズ海峡の安全確保のために、中国を含む他国に支援を懇願している」と投稿した。

イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊（IRGC）」のアリレザ・タンシリ司令官は、トランプ氏が「他国に援軍を求めている」として、SNSで嘲笑した。

タンシリ氏はXに「ホルムズ海峡はまだ軍事的に封鎖されておらず、単に支配下にあるだけだということを忘れてはならない」と投稿した。

イランは事実上、ホルムズ海峡を通る石油輸送を止めており、世界的なエネルギー危機を引き起こしている。米政権は経済への打撃が広がる中、その封じ込めに苦慮している。

フランスのマクロン大統領は先ごろ行われた主要7カ国（G7）の首脳会合後、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡での航行の自由を確保するため、各国海軍の艦船の派遣を支持する意向を示していた。ただ、態勢の整備が必要で、実現には数週間かかる可能性があるとも強調していた。