心の不調は”良質な睡眠”で改善できる！睡眠の役割と大切さを再確認しよう【健康図解 毒出し】

心の不調は”良質な睡眠”で改善できる！睡眠の役割と大切さを再確認しよう

重要なのは寝始めの3～4時間

心の毒ともいえるストレスの感じ方は人それぞれで、自分では気づかないこともあります。寝つきが悪い、熟睡した気がしない、朝目覚めた時から疲れている、といった不調は、心にたまった毒が原因かもしれません。心の毒出しに有効なのは、良質な睡眠です。個人差はありますが、理想の睡眠時間は7時間前後といわれており、まとまった睡眠時間を確保することでホルモンのバランスが整いやすくなります。

ただ、人は年齢とともに睡眠時間が短くなり、7時間も眠れなくなってくるため、時間を気にし過ぎる必要はありません。重要なのは心と体が最も休まる寝始めの3～4時間。この時間帯の質を高めましょう。おすすめは就寝の2時間前の入浴。一度体温を上げた後、下がっていく過程で深い睡眠に入ることができます。

また、睡眠時間は長過ぎても短過ぎても時間がバラバラでも質を下げるので、規則的にとるようにしましょう。睡眠は決して無駄な時間ではなく、脳の休息や記憶の定着、病気に対する抵抗力、作業効率を高める集中力など、重要な役割を担っています。よりよい睡眠のために今日からできることを考えてみましょう。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文