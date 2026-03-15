痩せたいのに食べ出したら止まらなくなる理由とは？【ゆるやせ漢方ダイエット】

痩せたいのに頻繁に食べ過ぎちゃう理由 食べ過ぎは「食行動の異常」です 誰でも「昨日、食べ過ぎちゃって……」というのはよくあることです。しかし、やせたいのにひんぱんに食べ過ぎを繰り返しているなら、それはたんなる食べ過ぎではなく「食行動の異常」という範ちゅうに入ってしまいます。異常というとちょっと驚かれるかもしれません。しかし、甘いものを食べ出したら止まらなかったり、油の多いスナック菓子を1人で全部食べきってしまう。また食べたばかりでまだお腹がすいてない時でも、だれよりもたくさん食べているような場合は、「正常」とはいえず、満腹の状態が分からなくなっています。過食を繰り返すうちに、食欲をコントロールする機能である脳の満腹中枢がうまく働かなくなっているのです。そのためいつまでも食べ続けるという状態が、生まれてしまっています。食べ過ぎることは異常な行動と認識するだけでも、自分の食べ方を見つめ直すきっかけになるものです。「異常なら治さなくちゃ！」と。とはいえ、それまで好きなだけ食べて太ってしまった人にとって、食べることを制限することほどつらいことはないでしょう。そこで工藤式「ゆるやせ漢方ダイエット」では、一人ひとりが自分の食行動の異常を見つけ出し、できることから修正していく方法でやせていきます。実践するために大切なことは、自分の食行動の問題に気づいたら、客観的に課題をとらえ、素直な気持ちになって、それまでの思い込みや間違った認識を捨てることです。そして、食べること自体が悪いのではなく、太るほど食べることに問題があるということに納得し、理解すること。それができたうえで、みずから今までの食行動の異常を正常化していこう、という気持ちが生まれるのです。【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師