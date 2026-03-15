【全2回（前編/後編）の後編】

3月5日に開幕したWBC。井端弘和監督率いる侍ジャパンは、連戦連勝で1次ラウンドプールCの1位通過を決めた。そんな井端監督が今注目する逸材とは……。

井端監督が語った野球観や野球界への提言を、スポーツライターの西尾典文が聞き手としてまとめた『日本野球の現在地、そして未来』（東京ニュース通信社）より、一部を再編集して紹介する。

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【写真を見る】「全国大会出場ゼロ」の「期待の新星」とは？

4人の大学生

プロ野球のキャンプ真っ盛りの2024年2月14日、『カーネクスト侍ジャパンシリーズ2024日本VS欧州代表』（京セラドーム大阪で3月6、7日に開催）に出場する侍ジャパントップチームの28選手が発表された。そんな中でも最大のトピックと言えるのは、金丸夢斗（関西大・投手）、中村優斗（愛知工業大・投手）、宗山塁（明治大・内野手）、西川史礁（みしょう）（青山学院大・外野手）という4人もの大学生が選出されたことではないだろうか。11年10月に代表チームの呼称が侍ジャパンに統一されて以降に限ると、13年11月に行われた台湾との強化試合では、その年のドラフトで広島から1位指名を受けた九州共立大4年の大瀬良大地、日本ハムから3位指名を受けた明治大4年の岡大海（現・ロッテ）が参加したことがあったが、ドラフト指名前のアマチュア選手がトップチームに選ばれることは今回が初めてである。しかも4人もの選手を招集しているところに、代表チームの将来を重視した井端らしさがよく表れていると言えるだろう。代表選手を発表する記者会見では、「（4人の大学生は）今年のドラフト会議で間違いなく指名される選手です。プロ入り後すぐにトップチームに入ってくることができるポテンシャルは持っているので、学生時代に侍ジャパンのユニホームを着る経験が大事だと思いました」と話している。また選ばれた4人も今回の代表選出について以下のようなコメントを残している。

井端弘和監督

金丸夢斗「憧れであった侍ジャパンに選出され大変光栄に思います。自分の最大の持ち味であるストレートで勝負し、勝利に貢献できるように頑張ります」

中村優斗「侍ジャパントップチームに選出され大変光栄に思います。このお話を頂いた時には非常に驚きましたが、今は身の引き締まる思いです。持ち味であるストレートを生かしチームに貢献できるよう精一杯頑張ります」

宗山塁「この度、侍ジャパン日本代表チームに選出していただきとても光栄です。走攻守バランス良く、勝負強さを発揮してチームに貢献したいと思います。高いレベルの選手達の中で一つでも多く良いものを吸収できるよう、学生らしく泥臭く頑張っていきます」

西川史礁「まずは侍ジャパンに選出していただき、非常に嬉しく思っています。自分のアピールしたい点は長打力と肩の強さです。大学生らしくチームの力になれるよう全力で頑張ります」

4人が代表チームに選ばれてからは、あらゆる媒体でその特徴を紹介する記事も出ていたが、プロ野球ファンでも実際にそのプレーを見たことがある人は少数だろう。実は24年1月に井端から話を聞いた時点でも、この4人については既に代表チーム入りが内々定している状態であり、井端が評価するポイントも聞くことができたため、その時の話を踏まえながら、4人の逸材の注目ポイントについて紹介したいと思う。

「あれだけしっかりフルスイングされたら……」

宗山、金丸の2人は下級生の頃からチームの中心だったが、3年生になってから急浮上してきたのが西川史礁だ。関西でも屈指の強豪校である龍谷大平安高校出身で、2年春には選抜高校野球にも出場し、背番号16ながらショートのスタメンとして3試合に出場している。青山学院大では、2年秋までリーグ戦通算わずか2安打と、結果を残すことができないシーズンが続いた。が、3年春に4番に定着すると打率3割6分4厘、3本塁打、10 打点の活躍でチームの優勝に大きく貢献し、MVPとベストナインも受賞。続く全日本大学選手権でも4試合で15打数7安打、1本塁打と4番の役割を果たし、チームは18年ぶりとなる日本一を達成した。さらに西川の評価を上げることになったのが大学日本代表での活躍だ。6月に行われた代表選考合宿では23年のドラフトで楽天から1位指名を受けた古謝樹（当時・桐蔭横浜大）からホームランを放つと、7月の日米大学野球でも全試合4番に座り、メジャー・リーガーの卵たちからも、5試合で3割を超える打率をマークして見せたのだ。井端が実際にプレーを細かく見たのは6月の代表選考合宿で臨時コーチを務めた時だったが、その印象を以下のように話している。

井端「まずバットがよく振れますよね。空振りしてもあれだけしっかりフルスイングされたら相手バッテリーは嫌だと思います。青山学院大は昨年（23年）春の日本一のチームですし、そこでずっと4番を打って、大学日本代表でも4番を任された。打線の中心にいるのが似合う選手ですよね。あと、ただ強く振れるだけでなく、コンタクトする力もあって反対方向にもしっかり打てる。リーグ戦で対戦しているピッチャーのレベルが高いというのもありますけど、大学選手権とか国際大会で、初めて対戦するピッチャーにも対応できるというのもいいですよね。トップチームでも何番を打たせようか迷っていますが、状態がよければ上の方の打順でも使ってみたいですね」

23年のドラフト会議では、西川がプレーしている青山学院大が所属する東都大学野球連盟から、7人もの投手が1位指名されたことも話題となった。その中でも西川は、亜細亜大の草加勝（中日1位）、中央大の西舘勇陽（巨人1位）からもホームランを放っており、前述した古謝も含めると、3人のドラフト1位の投手を攻略したことになる。それも井端が話すように振る力や長打力だけでなく、対応力のある証明と言えるだろう。

井端監督が指摘する“不安要素”

ただ、ブレイクしたのが3年春であり、まだ大学3年間トータルで考えた時の実績は十分とは言えず、それが不安要素とも言える。井端もその点は危惧している部分だという。

井端「12月に松山で行われた大学日本代表候補合宿では、ちょっと良くなかったですね。夏前に臨時コーチで行った時と比べると、良くない意味でバッティングが小さくなっているように見えました。3年春にいきなり出てきて、一気に大学日本代表の4番にまでなったので、無我夢中でやっていた部分もあったと思います。それが今度は相手からも研究されて追われる立場となって、いろいろと考えた部分もあったでしょう。ただ持っている力は間違いありませんから、ここからさらに一皮むけてもらいたいですね」

井端の言葉通り、23年12月の大学日本代表候補合宿での紅白戦では、2試合でシングルヒット1本と、目立った結果を残すことはできなかった。3年から4番を打っていたとはいえ、宗山や金丸と比べると万全な実績があるわけではなく、また外野には他にも力のある選手が揃っているだけに、大学日本代表チームの中でもその地位は決して安泰ではない。そういう意味でもトップチームでの経験をどう生かせるかが、今後の西川の野球人生においても重要になってくることは間違いないだろう。

全国大会出場経験ゼロ

そして4人の中で唯一、“地方リーグ”から選出されたのが愛知工業大の中村優斗だ。高校時代は長崎県立諫早農業でプレーしており、中村の在籍時を含め、学校として甲子園出場経験はない。県内の野球関係者には、多少名前を知られた存在だったとのことだが、地方リーグの愛知工業大に進学していることからも、全国区の選手ではなかったことは間違いないだろう。また今回選ばれた大学生4人の中でも、高校、大学を通じて、全国大会に出場した経験がないのは中村だけである。

ただ逆に言えばそれだけの実績がないにもかかわらず、トップチームに選ばれたというところに中村の非凡さが表れている。大学1年春からいきなりリーグ2位の防御率を記録すると、その後も先発として活躍。同じリーグには、松本凌人（りょうと）（DeNA2位）、岩井俊介（ソフトバンク2位）と23年、2人の投手が上位指名でプロ入りした名城大など力のあるチームが多い。そのためなかなか勝ちに繋がらない試合も多かったが、それでも中村は着実にレベルアップを続け、2年秋のシーズンが終わる頃には愛知の野球関係者の中では、名前を知らない者がいないくらいの存在となった。筆者が初めてその投球を見たのは、3年春のリーグ戦前に行われた社会人チームとの対抗戦だった。9回から3番手で登板した中村は、まだ3月上旬だったにもかかわらず、150キロを超えるストレートを連発し、最速は153キロをマーク。1イニングをパーフェクト、1奪三振と、東海地区の社会人でも屈指の強豪であるヤマハの打者を完全に圧倒して見せたのだ。試合を視察していたNPB球団のスカウトからも「モノが違う」という声が聞かれた。

「速いだけの投手ではない」

実はこの試合の3日後、NTT東日本のグラウンドで行われたJFE東日本とのオープン戦で井端と顔を合わせる機会があり、その時に中村の話もしている。筆者の話を聞いた井端も中村に興味を持ったようで、「愛工大（愛知工業大の略称）の中村、覚えておきます」と話していた。そして、実際に井端が中村の投球を目の当たりにしたのが、23年12月の大学日本代表候補合宿だ。紅白戦に登板した中村は、合宿に招集された投手の中で最速となる157キロをマークし、全国レベルの強打者たちを圧倒。2回を投げて無失点の好投を見せたのだ。この時の投球が、今回のトップチーム招集へと繋がることとなった。

井端「西尾さん（筆者）からも他の人からも中村のことは聞いていて、映像ではチェックしていましたけど、実際見てもやっぱり良かったですね。球場のスピードガンでは、ストレートは全部150キロを超えていましたし、打者から見た体感も速いと思います。スピードに関しては一番ですね。そんなに身長があるわけではないですけど、体つきもしっかりしていて、力任せに投げているわけではなくても、速いボールが投げられていました。だからコントロールも安定していて、速いだけの投手ではないと思います。金丸もそうですけど、ピッチャーは調整もあるので3月上旬に招集するのは難しい点もありますが、本人の意向を聞いてもぜひ出たいと言ってくれました。短いイニングの起用で、12月の時くらいのスピードを出してくれたら盛り上がると思いますね」

23年12月の大学日本代表候補合宿で、何人かの野手に印象に残った投手について聞いた時も、多くの選手の口から中村の名前が挙がっていた。大学日本代表候補に選ばれるのもこれが初めてだったが、残したインパクトという意味では宗山、金丸、西川を上回っていたことは間違いない。余談ではあるが、侍ジャパンという呼称になる前の07年7月に行われた、北京五輪予選の日本代表トップチームには、当時愛知工業大4年だった長谷部康平（元・楽天）が選出されて大きな話題となった。またそれ以前には、1985年の明治神宮大会で、当時3年生だった西崎幸広（元・日本ハム、西武）がエースとして活躍し、愛知工業大を準優勝に導いている。決して全国的な強豪チームというわけではないが、このように、時折高いポテンシャルを持った投手が地方の大学から出てくるのも面白いところであり、日本のアマチュア野球界の裾野が広いことの証明でもあると言えるだろう。

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強豪校出身で選抜スタメン経験もある西川と、甲子園はおろか全国大会に出場したこともない中村。対照的な高校生活を歩んできた二人は、次世代を担う新星として鎬を削る姿を見せてくれるか。

※本記事は、井端弘和・西尾典文著『日本野球の現在地、そして未来』（東京ニュース通信社）の一部を再編集して作成したものです。

【前編】では、井端監督が見る金丸と宗山について詳述している。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABB-lab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部