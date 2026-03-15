タレントの安田美沙子（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。12年目の結婚記念日となったこの日を家族で鳥取で迎えたことを明かした。

「3.14 円周率の日 結婚記念日でした」と報告。「12年かぁ。。。早いなぁ。。。」としみじみ。

「そんな記念日は、明日鳥取マラソンのゲストでお邪魔するので、家族で鳥取砂丘へ行って来ました！」と明かし、家族ショットを披露。「永遠にいたい砂丘 これからもいろんな景色を、家族で見ていけますように。。」とつづった。

「1秒でも沢山笑っていられますように！いつもほんとにありがとう」「#結婚記念日」「#円周率の日」「#鳥取砂丘」と記した。

この投稿に、フォロワーからは祝福の声があふれた。

安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの男性と結婚。17年5月に長男、20年2月に第2子を出産を報告している。

安田は今月、「まさかのこのタイミングで、足を怪我してしまいました お料理してたらキッチンで重たいものを足の上に。。病院へ行ったら、指を骨折してしまったようです」と足の指の骨折を報告。鳥取マラソンは走れなくなったが、イベントステージには登壇することを明かしていた。