◇第6回WBC準々決勝 イタリア8―6プエルトリコ（2026年3月14日 ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝のイタリアープエルトリコ戦が行われ、イタリアが8―6で逃げ切り、初のベスト4に進出した。日本―ベネズエラの勝利チームと16日（日本時間17日午前9時試合開始）の準決勝で対戦する。

欧州のチームではオランダ（13年、17年大会）以来、2チーム目となるベスト4進出。試合後、フランシスコ・セルベリ監督は日本―ベネズエラの勝者と対戦する準決勝の先発投手について「皆さんはもう知っているはずです。少なくとも想像はついているでしょう。全てが整っています」と話すにとどめた。

試合会場のダイキン・パークを本拠とするアストロズの番記者のハビエル・ゴンザレス記者は自身のXで「ほぼ確実にマイケル・ロレンゼンを指しているはずで、彼は第1ラウンドのアメリカ戦で先発投手だった」と投稿した。

34歳のロレンゼンは、2013年のMLBドラフト1巡目（全体38位）でレッズから指名され、15年にメジャーデビュー。22年にはエンゼルスで大谷翔平（現ドジャース）と同僚で、休日にアナハイム近郊のビーチに出かけるなど親交が深かった。MLB通算は395試合で54勝55敗、防御率4・08。