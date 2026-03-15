プリン体制限だけでは不十分？管理栄養士監修・痛風を防ぐ「睡眠・ストレス・運動」の鉄則

痛風を予防するためには、日々の尿酸値を適切な範囲に保つことが重要です。定期的な血液検査と健康診断の重要性、生活習慣全体の見直しと運動習慣など、長期的な健康維持を目指す具体的な方法をご紹介します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

痛風予防のための尿酸値管理

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

痛風を予防するためには、日々の尿酸値を適切な範囲に保つことが重要です。定期的な健康診断や生活習慣の改善を通じて、長期的な健康維持を目指しましょう。

定期的な血液検査と健康診断の重要性

尿酸値は血液検査によって簡単に測定できます。健康診断や人間ドックで尿酸値を確認し、基準値を超えている場合は早めに対策を講じることが推奨されます。特に、家族に痛風の既往がある方や、肥満傾向がある方、アルコールを日常的に摂取する方は、定期的なチェックが重要です。

尿酸値が高めであっても、自覚症状がないことが多いため、放置してしまいがちです。しかし、高尿酸血症は痛風発作だけでなく、腎臓や心血管系への悪影響をもたらす可能性があるため、早期発見と早期対応が求められます。医療機関での相談を通じて、食事指導や必要に応じた薬物療法を受けることで、効果的な尿酸値管理が可能になります。定期的な検査は、症状が現れる前に異常を発見できる重要な機会です。

生活習慣全体の見直しと運動習慣

尿酸値の管理には、プリン体の摂取制限だけでなく、生活習慣全体の改善が不可欠です。適度な運動は肥満の解消や代謝の改善に役立ち、尿酸値の低下にもつながります。ただし、激しい運動は一時的に尿酸値を上昇させることがあるため、ウォーキングや軽いジョギング、水泳といった有酸素運動が推奨されます。

また、ストレスの管理や十分な睡眠も、全身の代謝バランスを整えるために重要です。不規則な生活や慢性的なストレスは、尿酸値の上昇や生活習慣病のリスクを高める要因となります。バランスの取れた食事、適度な運動、良質な睡眠、そして定期的な健康チェックを組み合わせることで、痛風のリスクを減らすことができるでしょう。ただし、効果の現れ方や適切な運動量には個人差があるため、無理のない範囲で続けることが大切です。

まとめ

プリン体は身体にとって必要な物質である一方、過剰摂取は高尿酸血症や痛風、腎臓疾患、心血管系の問題を引き起こす可能性があります。日々の食事でプリン体を多く含む食品を把握し、調理法や食材の組み合わせを工夫することで、無理なく摂取量をコントロールできます。定期的な健康診断で尿酸値を確認し、必要に応じて医療機関での相談を受けることが、長期的な健康維持につながります。バランスの取れた食生活と適度な運動、十分な水分摂取を心がけ、健やかな毎日を送りましょう。

参考文献

日本痛風尿酸核酸学会 「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」

公益財団法人痛風・尿酸財団「 痛風と尿酸について知りたい方へ」

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所「 食品成分データベース」