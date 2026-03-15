「適応障害」になると”顔”はどう変わる？身だしなみなどの外見の変化も解説！【医師監修】

心身の不調は、本人が自覚していなくても顔つきに反映されることがあります。表情の乏しさや顔色の変化、目元の印象など、周囲が気づきやすいサインの一つです。身だしなみへの関心が薄れたり、体重の変化によって顔の印象が変わったりすることもあり、早期に変化を捉えることで適切な介入につながる可能性があります。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

顔つきに現れる変化のサイン

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

適応障害が進行すると、心身の不調が顔つきにも反映されることがあります。表情や顔の印象の変化は、本人が自覚していなくても周囲が気づきやすいサインの一つです。早期に変化を捉えることで、適切な介入につながる可能性があります。

表情と顔色の変化

適応障害を抱える方の顔つきで、まず気づかれやすいのが表情の乏しさです。以前は豊かな表情を見せていた方が、次第に無表情になったり、笑顔が減ったりすることがあります。会話中も相手の話に対する反応が薄く、感情の起伏が感じられなくなることもあります。

顔色にも変化が現れます。血色が悪くなり、顔全体がくすんだ印象になることがあります。睡眠不足や食欲不振の影響で、顔色が青白くなったり、土気色になったりする方もいます。逆に、ストレスによる自律神経の乱れから、顔が火照って赤みを帯びることもあります。

目元の変化も顕著です。目の下にクマができたり、目の輝きが失われたりします。視線が定まらず、どこか遠くを見つめているような表情になることもあります。まばたきの回数が増えたり、目を細めるような仕草が増えたりすることも報告されています。

外見の変化と身だしなみへの影響

適応障害が進行すると、身だしなみへの関心が薄れることがあります。以前は清潔感のある服装を心がけていた方が、次第に服装に無頓着になったり、同じ服を何日も着続けたりすることがあります。髪型も乱れがちになり、整髪に時間をかけなくなります。

体重の変化も顔つきに影響します。食欲不振で体重が減少すると、顔が痩せてこけた印象になります。頬がこけ、目の周りがくぼんで見えることもあります。逆に過食傾向がある場合は、顔がむくんだり、ふっくらとした印象になったりします。

肌の状態にも変化が現れます。ストレスや睡眠不足の影響で、肌荒れやニキビが増えることがあります。肌の乾燥が進んだり、化粧のノリが悪くなったりすることもあります。女性の場合、これまで日常的に行っていた化粧をしなくなる、あるいは化粧が雑になるといった変化も見られます。

まとめ

適応障害は、特定のストレス要因に対して心身が適応しきれず、さまざまな症状が現れる状態です。前兆や初期症状に早く気づき、適切な対応をとることで、回復への道は大きく開けます。顔つきの変化も重要なサインであり、周囲の方が気づくきっかけになることもあります。放置すると症状が慢性化したり、より深刻な精神疾患に移行したりするリスクがあるため、早期の受診が推奨されます。ストレス要因の特定と環境調整を基本としながら、精神療法や薬物療法を組み合わせた包括的な治療が行われます。もし心身の不調を感じたら、一人で抱え込まず、専門医療機関に相談してみてください。

参考文献

厚生労働省「こころの病気について知る」

日本精神神経学会「適応障害の診断と治療」