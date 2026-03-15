『急性骨髄性白血病』の発症リスクとは？ 化学物質や放射線など環境要因を徹底解説

遺伝的要因に加えて、長期間にわたる化学物質への曝露や放射線の影響、喫煙などの生活習慣が急性骨髄性白血病の発症リスクを高める可能性があります。職業性の曝露や過去の治療歴なども、リスク因子として知られています。ここでは、外的要因が身体に与える影響について詳しく見ていきます。

監修医師：

山本 佳奈（ナビタスクリニック）

滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内科

環境要因と生活習慣の影響

遺伝的要因に加えて、環境中の有害物質や生活習慣が発症リスクを高める可能性があります。ここでは、外的要因について詳しく見ていきます。

化学物質や放射線の影響

長期間にわたって特定の化学物質に曝露されることで、急性骨髄性白血病の発症リスクが上昇することが知られています。代表的な物質としてベンゼンがあり、石油化学工業や塗料、接着剤などの製造現場で曝露される可能性があります。職業性曝露として、長年にわたってこれらの物質を扱う仕事に従事していた方では、リスクが高まることが報告されています。

放射線への曝露も重要なリスク因子です。原子爆弾の被爆者や原子力発電所の事故による被曝者、放射線治療を受けた患者さんなどで、発症リスクの上昇が確認されています。ただし、医療で使用される診断用のX線検査やCT検査による放射線量は限定的であり、通常の医療検査で白血病のリスクが大きく上昇することは考えにくいとされています。

抗がん剤による治療歴も、二次性の急性骨髄性白血病のリスク因子となります。特にアルキル化剤やトポイソメラーゼ阻害剤などの抗がん剤を使用した後、数年から十数年経過してから白血病を発症することがあります。これは治療関連骨髄性腫瘍と呼ばれ、元の疾患の治療後に注意深い経過観察が必要となります。

基礎疾患との関連

骨髄異形成症候群という血液疾患から、急性骨髄性白血病へと進行することがあります。骨髄異形成症候群は、骨髄での血液細胞の産生に異常が生じる疾患で、貧血や血小板減少などの症状が見られます。この疾患を持つ患者さんの一部が、経過の中で急性骨髄性白血病へと移行することが知られています。

ダウン症候群などの先天性疾患を持つ方では、急性骨髄性白血病の発症リスクが一般の方よりも高いことが報告されています。また、ファンコニ貧血などの遺伝性骨髄不全症候群でも、白血病への進行リスクが高いことが知られており、定期的な検査と慎重な経過観察が行われます。

喫煙は急性骨髄性白血病の発症リスクを軽度上昇させる可能性が、国内外の疫学研究で報告されています。タバコ煙に含まれるベンゼンなどの有害物質が骨髄細胞に遺伝子損傷を与えることが、発症メカニズムの一因と考えられています。

まとめ

急性骨髄性白血病は、病型や年齢、遺伝子異常などにより予後は異なりますが、近年は分子標的薬や移植治療の進歩により、寛解や長期生存が期待できるようになってきています。気になる症状がある場合は、速やかに医療機関を受診し、血液検査を含めた詳しい評価を受けることが大切です。診断後は、専門医と十分に相談しながら、一人ひとりの状態に合った治療を選択していくことが重要です。医療の進歩により新しい治療法も登場しており、希望を持って治療に臨むことができます。まずは信頼できる血液内科を受診し、専門的な評価と治療を受けることをおすすめします。

参考文献

国立がん研究センター がん情報サービス「急性骨髄性白血病」

日本血液学会「造血器腫瘍診療ガイドライン 第3.1版（2024年版）」

厚生労働省「造血幹細胞移植とは」

日本造血・免疫細胞療法学会「造血細胞移植ガイドライン一覧」