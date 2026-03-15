人気レースクイーンの霧島聖子（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コスで今季チームを報告した。

「霧島聖子は2026シーズンもWAKO'S GIRLSとして活動させていただきます 今年で通算3年目を迎えることができとても嬉しい気持ちでいっぱいです」と今季もスーパーGT・GT500クラスに参戦する「ART MUGEN」と「TGR TEAM SARD」のレースアンバサダーを務めることを報告。

青・白・ピンクのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「なんと2026年で株式会社和光ケミカル様は設立50周年を迎えます！この記念すべき一年を精一杯盛り上げ、WAKO'S製品の魅力やSUPER GTの面白さをより多くの方にお届けできるよう努めます」などとつづった。

今季のWAKO'S GIRLSは、霧島のほか、生田ちむ、かみやまや、奥田千尋さん、前田星奈の計5人。16号車・ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTを霧島、生田、かみや、39号車・DENSO KOBELCO SARD GR Supraを奥田、前田が担当する。

この投稿にフォロワーらからは「せいこっこのWAKO'Sコスがまたサーキットで見られると思うと、とても嬉しいです！！」「継続おめでとう」「素敵な笑顔とバックショットで、頑張って下さいね」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリース。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。