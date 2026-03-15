きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPERがハワイへ 「ASOBIEXPO HAWAII 2026」Huluで独占疑似ライブ配信決定
日本のポップカルチャーを世界へ発信するアソビシステムによるミュージック＆カルチャーイベント「ASOBIEXPO HAWAII 2026」が、動画配信サービス「Hulu」で独占疑似ライブ配信されることが決定した。配信は3月28日午後6時（予定）から開始され、月額会員は配信期間中に見放題で楽しむことができる。イベントの裏側やオフ会の様子に密着したドキュメンタリー映像も配信予定。
【画像】セーラー服を脱ぎメガネも外した姿が話題になった新しい学校のリーダーズ・SUZUKA
本イベントは、ハワイ・ホノルルで現地時間3月16日（日本時間3月17日）に開催される「ASOBIEXPO」初の海外公演。現地の熱気をそのまま国内のファンも体感できる。
出演アーティストには、 “KAWAII”カルチャーの世界的アイコンとして知られるきゃりーぱみゅぱみゅをはじめ、パワフルなダンスと圧倒的個性で “青春日本代表”として世界中の若者を魅了する新しい学校のリーダーズ、日本のアイドルシーンで存在感を高めているFRUITS ZIPPERの3組が決定。
会場となるのは、ダイヤモンドヘッドの麓に位置する屋外ステージ、トム・モファット・ワイキキ・シェル。開放的なロケーションで行われるライブは、“ハワイの絶景×日本のポップカルチャー”という新たなエンターテインメント体験を生み出しそうだ。
一方で、30年以上の歴史を持つ地域密着型イベント「ホノルル フェスティバル」のシスターイベントとして公式連動。アソビシステムとJTBグループのタッグにより、音楽やファッションなどのカルチャー発信に加え、観光振興や国際交流、地域貢献といった側面も重視した取り組みとして実施される。
さらにHuluでは、疑似ライブ配信に加え、公演の舞台裏や出演者のオフ会の様子に密着したドキュメンタリー映像も独占配信予定。初の海外公演に挑むアーティストたちの素顔や、普段は見ることのできないステージ裏の模様など、ファン必見の内容となりそうだ。
本イベントは、ハワイ・ホノルルで現地時間3月16日（日本時間3月17日）に開催される「ASOBIEXPO」初の海外公演。現地の熱気をそのまま国内のファンも体感できる。
出演アーティストには、 “KAWAII”カルチャーの世界的アイコンとして知られるきゃりーぱみゅぱみゅをはじめ、パワフルなダンスと圧倒的個性で “青春日本代表”として世界中の若者を魅了する新しい学校のリーダーズ、日本のアイドルシーンで存在感を高めているFRUITS ZIPPERの3組が決定。
会場となるのは、ダイヤモンドヘッドの麓に位置する屋外ステージ、トム・モファット・ワイキキ・シェル。開放的なロケーションで行われるライブは、“ハワイの絶景×日本のポップカルチャー”という新たなエンターテインメント体験を生み出しそうだ。
一方で、30年以上の歴史を持つ地域密着型イベント「ホノルル フェスティバル」のシスターイベントとして公式連動。アソビシステムとJTBグループのタッグにより、音楽やファッションなどのカルチャー発信に加え、観光振興や国際交流、地域貢献といった側面も重視した取り組みとして実施される。
さらにHuluでは、疑似ライブ配信に加え、公演の舞台裏や出演者のオフ会の様子に密着したドキュメンタリー映像も独占配信予定。初の海外公演に挑むアーティストたちの素顔や、普段は見ることのできないステージ裏の模様など、ファン必見の内容となりそうだ。