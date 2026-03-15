バッグに入るサイズの「Khadas Mind Pro」。Intel Core Ultra X9 388H（Panther Lake）を採用している Image: Khadas

これまでのミニPCは、小さくて安い代わりに、性能はほどほど。Webや動画が見れて、書類を作れればいい。本格的な作業は期待しない。そんなイメージでした。

その流れが、2026年前半に少し変わってきています。上位モデルには最新のIntel・AMDのチップが採用されるようになり、内蔵グラフィックスが強化され、積めるメモリ量も増えました。

すべてのミニPCが急に高性能になったわけではありませんが、以前のイメージに収まらない製品がラインナップされるようになってきています。

この記事では昨今のミニPCに見られる3つのトレンドを読み解いていきます。

トレンド1：最新の高性能チップが採用されるように

ASUS NUC 16 Pro Image: Asus

昨今の流れに大きな影響を与えているのが「チップの世代交代」です。IntelだとCore Ultra Series 3（Panther Lake）が、AMDだとRyzen AI Max+がミニPCのチップ（頭脳）として採用され始めています。

「ASUS NUC 16 Pro」はその好例です。Intelの最新Core Ultra系を搭載し「小型のハイエンドモデル」としてラインナップされています。「GMKtec EVO-T2」も同じ方向にある製品です。AMDを採用した例としては「Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation」が代表格、Ryzen AI Max+ 395を搭載した“完全にガチなミニPC”となっています。

この変化は上位モデルで顕著で、それらには「小さくて遅い」という印象はまったくありません。

トレンド2：グラフィックス性能が大きく進化

これまでのミニPCは、映像出力はできるものの、画像処理やゲームは苦しいという感じでした。ところが、ここも変わってきています。

「Intel Arc B390」や「AMD Radeon 8060S」のような最新のチップ統合型GPUの性能が向上していて、軽めの動画編集やゲームプレイ、ローカルAI処理など、できることが増えました。小さな筐体はそのままに、前より重い作業に対応できるようになっています。4Kゲーム機になるわけではありませんが、それで十分というケースも多いでしょう。

トレンド3：メモリ量がすごいことに

メモリはせいぜい16GB、32GBあればもう困らないという感じだったミニPCですが、ここも変わってきています。

たとえば、ASUS NUC 16 Proはメモリを最大96GBまで増設できます。Acer Veriton RA100 AI Mini Workstationは最大128GBです。

もちろん、これはクリエイティブ作業やAI処理をしたい人向けの進化です。多くの場合は持てあますほどの量ですが、ミニPCが“小さくて軽い箱”でなくなってきているのも明らかです。

「デスクをすっきりさせたい人」にはいい流れ

Slimbook Oneは最大128GBのメモリに対応するミニPC Image: Slimbook

Panther LakeやらRyzen AI Max+やらを覚える必要はありませんが、「小さいのにしっかり使えるPCが増えてきた」のは頭の片隅にでも置いておいてもいいかと思います。

PCに場所はとられたくないけど、いろいろやってやってみたい！に向いた選択肢がいろいろ発表されており、今後、日本市場にも登場するでしょう。

注意点もあります。それは「基本的に進化が大きいのは上位モデル」であること、流れとして確かに高性能化は進んでいますが、すべてのミニPCが高性能なわけではありません。

内蔵グラフィックスは確かに高性能になっていますが、どのミニPCでも重いゲームを快適に楽しめるわけではありませんし、メモリの上限についても、最大量のメモリが標準価格で手に入るわけではないのです。

たとえばMINISFORUMの昨年モデル（Core Ultra 9のベアボーン構成）がセールで1,159ドル（約18万5000円）で販売されていますが、上位のミニPCはだいたいこういった価格感です。

Source: Intel, AMD, Asus, GMKtec, Acer, Minisforum

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