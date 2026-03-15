「俺と子ども、どっちが大事なんだ！」高熱の息子より“自分の飯”を優先したモラハラ夫を捨てた日

付き合っている時はいい人だったのに、結婚した途端、配偶者がモラハラ化したという話を聞いたことはありませんか？

筆者の友人の夫は、子どもができた途端、すぐに怒る夫に変わってしまったそう。

もしパートナーの人柄が変わってしまったら、どうしたら良いのでしょうか。

すぐにキレるモラハラ夫

熱があり火照った顔の子どもの心配すらしない夫に、離婚の決意が固まりました。

実家に帰ったあと、夫から「自分より子どもが優先されたのが寂しくて……」とメッセージで伝えられました。

本心にしろ、そうじゃないにしろ、冷めた気持ちは戻りませんでした。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：中谷 茜

FTNコラムニスト：RIE.K

国文科を卒業しOLをしていたが、父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄、多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。シングルマザーとして子どもを養うために、さまざまな仕事の経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。