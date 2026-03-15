お気に入り登録者数2万人超え！！【3COINS】再入荷した「キッチングッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】で高い注目を集めているキッチングッズが、待望の再入荷。毎日の料理をより手軽に、そして楽しく彩ってくれそうです。今回は、機能性とデザイン性を両立した、スリコのキッチングッズの魅力をご紹介します。

お気に入り数2万人超え！ グリル掃除が楽になるプレート

「グリルプレート／ KITINTO」\880（税込）は、魚焼きグリルやトースターの汚れを防ぎつつ、波型の底面で余分な脂を落としながらヘルシーに焼き上げることができそうです。後片付けをスムーズに済ませたい人にとって、頼もしい存在になるかも。

自宅で手軽に本格蒸し料理！ ふっくら仕上がる竹製せいろ

「せいろ：19cm／ KITINTO」\660（税込）は、野菜や肉、魚などをふっくら美味しく蒸し上げたい人にぴったりのアイテム。天然素材の竹が持つあたたかみのある風合いは、調理後にそのまま出してもいつもの食卓をオシャレに演出してくれそう。食材の旨みをじっくりと引き出す蒸し調理を、日常の中でより身近に楽しませてくれる一品です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里