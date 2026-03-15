英国歌手のエリー・ゴールディングが11日、ザ・タイムズ紙の出産告知欄で、娘が誕生したことを発表した。エリーは恋人で俳優のボー・ミニアとの第1子となる女児が先週誕生したことをフォーマルに報告。アイリス・エダライン・ミニア・ゴールディングと名付けたことを発表している。



【写真】なるほど！出産を報告した新聞告知欄

元夫キャスパー・ジョプリングとの間に4歳の息子もいるエリーは、インスタグラムに「金曜日に美しい娘を出産しました」とカジュアルに報告。病院のスタッフに感謝の気持ちを述べた後、「家族が増えたことは大きな喜びをもたらしてくれた。特に、アーサーはこの小さな天使のお兄ちゃんになって喜んでる」と続けた。エリーは第1子の出産時も新聞の告知欄に掲載している。



エリーは2019年から2024年まで結婚生活を送ったキャスパーとの破局後、ボーと交際をスタート、昨年12月に行われたファッション・アワードに妊婦姿で登場し、妊娠を発表していた。



イギリスでは、古くから新聞に出産、結婚、死亡を告知する広告欄があり、親戚や友人に知らせる習慣がある。出産の場合告知欄に子供の名前、生年月日、両親の名前、性別などを記載する。俳優のベネディクト・カンバーバッチも、2014年に新聞の告知広告で婚約発表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）