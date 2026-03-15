ゴールデンレトリバーさんの正直すぎるリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で94万6000回再生を突破し、「吹きそうになりましたw」「ちょっと怒ってるの草」「トドメ刺しに行こうとしてる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：足を骨折した男の子→心配した『大型犬』がギブスを舐めた結果…辛辣過ぎる『まさかのリアクション』】

優しいゴールデンレトリバー

TikTokアカウント「koharuya_honpo」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『小春』ちゃんとの暮らしを紹介しています。今回紹介したのは、息子さんが脚を骨折したときのエピソードです。とっても優しい性格の小春ちゃんは、息子さんの怪我が心配で仕方ないようだったといいます。

「大丈夫…？」とでも言わんばかりに、息子さんのギプスの周りをペロペロ舐めようとする小春ちゃん。しかし、脚とギプスの隙間に鼻を突っ込んだ瞬間、突然ビクッと驚いてしまったとか。

実は、ギプスの中は蒸れてニオイがこもることが多いのだそう。小春ちゃんは、嗅いだこともないほどの強烈なクサさにびっくりしてしまったのでした。

あまりのクサさに大激怒！？

それでも、男の子を心配する気持ちが強い小春ちゃんは、ギプスをペロペロして傷を癒そうとしていたといいます。しかし、再びあの強烈なニオイが…。我慢の限界を超えたのか、小春ちゃんは体を大きくのけぞらせて距離を取ってしまいました。

堪忍袋の緒が切れた小春ちゃんは、「なんなの！このニオイ！！」と地団駄を踏んで大激怒。前足をバタバタと振り下ろして、怒りをアピールしたのでした。ちなみに、この後も懲りずに何回も舐めていたとのこと…。優しさとクサさの間で葛藤する小春ちゃんに、思わず癒されてしまいます♡

この投稿には「犬って臭いニオイ好きだよね」「クセになるの分かるw」「ちょいちょいビクッてなるの好きw」などの温かなコメントが寄せられています。

小春ちゃんの可愛いルーティン

小春ちゃんには、毎朝欠かさないルーティンがあるそうです。それは、情報番組の「犬のコーナー」を見ること！さまざまなわんこの面白動画が紹介されているのだといいます。

わんこたちの可愛らしい姿は、小春ちゃんの興味をそそるよう…。毎朝、釘付けになって眺めているそうです。よその子が毎日どう過ごしているのか気になって仕方ない小春ちゃんなのでした。

小春ちゃんの平和な日常はTikTokアカウント「koharuya_honpo」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「koharuya_honpo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。