離れ離れになっていた姉犬と妹犬がSNSをきっかけに再会したところ、予想外の展開がTikTokで話題になっています。投稿したのは、ゴールデンレトリバーのうめちゃん・ピレゴルのツナマヨちゃんと暮らしている「ゴールデン うめつな」さん。投稿から5.7万回以上再生され、「オチが完璧すぎるｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：姉犬と離れ離れになった妹犬→SNSを通じて『感動の再会を果たした』と思ったら…『予想外の展開』】

お姉ちゃんと離れ、新しい家族の元へ

登場するのは、ピレゴルのツナマヨちゃん・ゴールデンレトリバーのうめちゃん。この日、ツナマヨちゃんはいつも一緒にいたお姉ちゃんが、先に家族が決まっていなくなってしまったんだそう。その後、ツナマヨちゃんも家族が決まって引き取られたといいます。

新しい家にいたのは、ゴールデンレトリバーのうめちゃん。うめちゃんは、やさしく、時に厳しかったんだそう。ツナマヨちゃんは、うめちゃんとも少しずつ打ち解けて、楽しい日々を過ごしていくのでした。

ついに訪れた奇跡の再会！

ツナマヨちゃんは新しい家族と楽しい日々を送りながら、お姉ちゃんへの会いたい気持ちも募っているように見えたとか。飼い主さんも、離れ離れになってもお互いを想い合っていると信じていたといいます。

そんなある日、ライブ配信を見ていたお姉ちゃんの飼い主さんから連絡がきたんだそう！待ちに待った奇跡の再会に胸を熱くしながら、ついに再会の日を迎えたといいます。しかし、ツナマヨちゃんはお姉ちゃんを全く覚えていなかったのでした。

もう誘われない確定のオチ

ツナマヨちゃんが放った第一声は、感動の鳴き声ではなく全力の威嚇だったといいます。大好きだったお姉ちゃんの記憶はどこへやら、喉が張り裂けんばかりに吠えまくる姿に、飼い主さんも驚くばかりだったそう。

お姉ちゃんもあまりのツナマヨちゃんの勢いに、ドン引きだったとか。感動を期待していたのは飼い主さんだけで、気まずい空気でいっぱいになったといいます。これはもう二度と誘われないなと、悟った瞬間なのでした。

この投稿には「なんか爆笑しました」「いろんな意味で感動ｗ」「オチが完璧すぎるｗ」「嬉しすぎて吠えたってことにしとこ」など、ツナマヨちゃんの予想外の行動に、多くの人が笑顔になっていました。

投稿者である「ゴールデン うめつな」さんのアカウントでは、うめちゃんとツナマヨちゃんの日常が投稿されています。感情表現豊かな、うめちゃんとツナマヨちゃんに注目ですよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ゴールデン うめつな」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。