石破茂前首相が１５日、フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）にスタジオ生出演した。

イラン情勢を巡る討論の途中でキャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーが「さて、日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥは来週最終回を迎えます」と発表した。

続けて「フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが」と振り返り「石破さんは、１９９３年の初出演から今朝で１０２回目のご出演です」と伝えると石破氏は笑顔を浮かべ「日曜朝の石破さんを少し振り返ります」と伝え、これまでに出演したＶＴＲを放送した。

字幕で石破氏が同番組に「最多出演」であることを紹介。初登場は９３年６月６日放送だった。

初出演のＶＴＲなどを見た石破氏は、感想を聞かれ「いやぁ…深夜バスで来るのはつらかったですね」と明かし「飛行機が飛ばなくて夜行列車が遅れて『どうにもなりませんわ』と当時のフジテレビさんに言ったんです。『バカ言え、何が何でも来い！』みたいな」と明かし「うちの地元のスタッフが『代議士、夜行バスがあります』と。あれはすごかったですけど、貴重な経験で」と振り返った。

続けて「あの時は、コメの生産調整見直そうと私が農林水産大臣として言ったころです。反対、反対、大反対みたいな話で。でもホントに国産でカレー作ったらどうなりますか？と番組をやろうとしていたんで、夜行バスだろうが何だろうが…一番懐かしいって言えば懐かしいですね」と明かしていた。

２０１９年４月にスタートした「日曜報道―」は、レギュラーコメンテーターの弁護士・橋下徹氏らが政治や外交など時事問題をスタジオで生討論する番組。直近の世帯視聴率は３％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を割り込むこともあり数字が低迷していた。