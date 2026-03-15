ギュレルの“65m弾”など4発！ Bチーム大量起用のレアル・マドリードがエルチェに快勝
ラ・リーガ第28節が14日に行われ、レアル・マドリードとエルチェが対戦した。
レアル・マドリードは負傷離脱者続出の厳しい台所事情のなか、快勝したマンチェスター・シティ戦から先発を3名変更。序盤はエルチェの固い守りに苦しめられたが、水曜日の夜にも躍動した“8番”が先制点を演出した。
39分、ペナルティエリア手前でフリーキックを獲得し、フェデリコ・バルベルデが弾丸シュートを蹴り込む。相手GKマティアス・ディトゥーロはキャッチし損ね、こぼれ球をアントニオ・リュディガーが押し込んだ。
44分にはバルベルデが2試合連続ゴール。ペナルティアークのなかから鮮やかにコントロールショットをゴール右上隅に流し込み、レアル・マドリードは2点リードで折り返す。
アルバロ・アルベロア監督は後半の早い時間から主力温存を決断し、カスティージャ（Bチーム）の選手を積極起用する。59分にバルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、ヴィニシウス・ジュニオールに代えて、アルダ・ギュレルやダニエル・ヤニェスらを投入。さらに62分にはリュディガーとディエゴ・アグアドを交代。65分には先発抜擢のチアゴ・ピタルチがベンチへ下がり、マヌエル・アンヘルとセザール・パラシオスもピッチに立った。
すると66分、セットプレーのこぼれ球を拾ったヤニェスが、右サイドから左足でクロスを供給。ゴール前に残っていたディーン・ハウセンが頭で合わせて3点目を奪った。
85分にマヌエル・アンヘルのオウンゴールで1点をクリーンシートを逃したレアル・マドリードだったが、89分にトルコの魔法使いがそれを帳消しにするスーペルゴラッソ。ギュレルは相手GKの立ち位置を見て自陣から左足を振り抜き、65メートル先のゴールを見事に揺らした。
試合はこのまま終了。レアル・マドリードは公式戦3連勝でマンチェスター・シティとのセカンドレグに弾みをつけた。
【スコア】
レアル・マドリード 4−1 エルチェ
【得点者】
1−0 39分 アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）
2−0 44分 フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）
3−0 66分 ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）
3−1 85分 オウンゴール（エルチェ）
4−1 89分 アルダ・ギュレル（レアル・マドリード）
レアル・マドリードは負傷離脱者続出の厳しい台所事情のなか、快勝したマンチェスター・シティ戦から先発を3名変更。序盤はエルチェの固い守りに苦しめられたが、水曜日の夜にも躍動した“8番”が先制点を演出した。
39分、ペナルティエリア手前でフリーキックを獲得し、フェデリコ・バルベルデが弾丸シュートを蹴り込む。相手GKマティアス・ディトゥーロはキャッチし損ね、こぼれ球をアントニオ・リュディガーが押し込んだ。
アルバロ・アルベロア監督は後半の早い時間から主力温存を決断し、カスティージャ（Bチーム）の選手を積極起用する。59分にバルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、ヴィニシウス・ジュニオールに代えて、アルダ・ギュレルやダニエル・ヤニェスらを投入。さらに62分にはリュディガーとディエゴ・アグアドを交代。65分には先発抜擢のチアゴ・ピタルチがベンチへ下がり、マヌエル・アンヘルとセザール・パラシオスもピッチに立った。
すると66分、セットプレーのこぼれ球を拾ったヤニェスが、右サイドから左足でクロスを供給。ゴール前に残っていたディーン・ハウセンが頭で合わせて3点目を奪った。
85分にマヌエル・アンヘルのオウンゴールで1点をクリーンシートを逃したレアル・マドリードだったが、89分にトルコの魔法使いがそれを帳消しにするスーペルゴラッソ。ギュレルは相手GKの立ち位置を見て自陣から左足を振り抜き、65メートル先のゴールを見事に揺らした。
試合はこのまま終了。レアル・マドリードは公式戦3連勝でマンチェスター・シティとのセカンドレグに弾みをつけた。
【スコア】
レアル・マドリード 4−1 エルチェ
【得点者】
1−0 39分 アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）
2−0 44分 フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）
3−0 66分 ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）
3−1 85分 オウンゴール（エルチェ）
4−1 89分 アルダ・ギュレル（レアル・マドリード）
【ゴール動画】バルベルデ躍動にギュレルがスーペルゴラッソ
CBの鋭い右脚⚡️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 14, 2026
セットプレーからバルベルデが
鋭いミドルを放つ💥
一度はキーパーに阻まれるも
こぼれ球を #リュディガー が振り抜き
ホームチームが先制に成功👏
🏆 ラ・リーガ第28節
⚔️ レアル・マドリー v エルチェ
📺 https://t.co/IL0xCpoN6x pic.twitter.com/TiN8HVwmrU
フェデが止まらない🇺🇾— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 14, 2026
追加点は #バルベルデ の
2試合連続ゴールとなる
鮮やかコントロールショット🌈
🏆 ラ・リーガ第28節
⚔️ レアル・マドリー v エルチェ
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3点目はカスティージャ所属— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 14, 2026
ヤニェスが見事なクロスでアシスト✨
最後はCBハウセンが
ヘッダーで仕留める🔥
🏆 ラ・リーガ第28節
⚔️ レアル・マドリー v エルチェ
📺 https://t.co/IL0xCpoN6x pic.twitter.com/bXhcUSYzfi
🪄アルダ・ギュレル— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 14, 2026
約65m 超絶ロング弾🔥🔥
まさに魔法の左足🪄
エルチェGKディトゥーロも
見送るしかできず...
🏆 ラ・リーガ第28節
⚔️ レアル・マドリー v エルチェ
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