【WBCスタメン】ベネズエラ戦 1番大谷翔平の後は2番佐藤輝明 3番鈴木誠也 エース山本由伸が強力打線を封じるか？
◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本−ベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)
1次ラウンドプールCを1位通過し、アメリカに場所を移しての準々決勝に臨む侍ジャパン。相手はプールD2位通過のベネズエラ。そのスターティングメンバーが発表されました。
スタメンは1番指名打者・大谷翔平選手（ドジャース）、2番ライト・佐藤輝明選手（阪神）、3番センター・鈴木誠也選手（カブス）、4番レフト・吉田正尚選手（レッドソックス）、5番サード・岡本和真選手（ブルージェイズ）、6番ファースト・村上宗隆選手（ホワイトソックス）、7番セカンド・牧秀悟選手（DeNA）、8番ショート・源田壮亮選手（西武）、9番キャッチャー・若月健矢選手（オリックス）。
先発はエース山本由伸投手（ドジャース）。1次ラウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では、2回2/3を53球投げ、無安打無失点2奪三振。今大会2度目の先発となります。
ベネズエラはロナルド・アクーニャJr.選手（ブレーブス）、マイケル・ガルシア選手（ロイヤルズ）、ルイス・アラエス選手（ジャイアンツ）らメジャーリーグで活躍する打者がズラリ。先発は左投げのレンジャー・スアレス投手（レッドソックス）。昨季MLBポストシーズンでは、大谷選手を3打数ノーヒットに抑えています。日本がWBCでベネズエラと対戦するのは初めて。勝利したチームは準決勝でイタリアと対戦することになります。
【日本】
1(指)大谷翔平
2(右)佐藤輝明
3(中)鈴木誠也
4(左)吉田正尚
5(三)岡本和真
6(一)村上宗隆
7(二)牧秀悟
8(遊)源田壮亮
9(捕)若月健矢
先発：山本由伸
1(右)ロナルド・アクーニャJr.
2(三)マイケル・ガルシア
3(一)ルイス・アラエス
4(指)エウヘニオ・スアレス
5(遊)エゼキエル・トーバー
6(二)グレイバー・トレス
7(左)ウィルヤー・アブレイユ
8(捕)サルバドール・ペレス
9(中)ジャクソン・チューリオ
先発：レンジャー・スアレス