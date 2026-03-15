◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本−ベネズエラ（現地14日、アメリカ/マイアミ)

1次ラウンドプールCを1位通過し、アメリカに場所を移しての準々決勝に臨む侍ジャパン。相手はプールD2位通過のベネズエラ。そのスターティングメンバーが発表されました。

スタメンは1番指名打者・大谷翔平選手（ドジャース）、2番ライト・佐藤輝明選手（阪神）、3番センター・鈴木誠也選手（カブス）、4番レフト・吉田正尚選手（レッドソックス）、5番サード・岡本和真選手（ブルージェイズ）、6番ファースト・村上宗隆選手（ホワイトソックス）、7番セカンド・牧秀悟選手（DeNA）、8番ショート・源田壮亮選手（西武）、9番キャッチャー・若月健矢選手（オリックス）。

先発はエース山本由伸投手（ドジャース）。1次ラウンド初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では、2回2/3を53球投げ、無安打無失点2奪三振。今大会2度目の先発となります。

ベネズエラはロナルド・アクーニャJr.選手（ブレーブス）、マイケル・ガルシア選手（ロイヤルズ）、ルイス・アラエス選手（ジャイアンツ）らメジャーリーグで活躍する打者がズラリ。先発は左投げのレンジャー・スアレス投手（レッドソックス）。昨季MLBポストシーズンでは、大谷選手を3打数ノーヒットに抑えています。日本がWBCでベネズエラと対戦するのは初めて。勝利したチームは準決勝でイタリアと対戦することになります。

【日本】

1(指)大谷翔平

2(右)佐藤輝明

3(中)鈴木誠也

4(左)吉田正尚

5(三)岡本和真

6(一)村上宗隆

7(二)牧秀悟

8(遊)源田壮亮

9(捕)若月健矢

先発：山本由伸

【ベネズエラ】1(右)ロナルド・アクーニャJr.2(三)マイケル・ガルシア3(一)ルイス・アラエス4(指)エウヘニオ・スアレス5(遊)エゼキエル・トーバー6(二)グレイバー・トレス7(左)ウィルヤー・アブレイユ8(捕)サルバドール・ペレス9(中)ジャクソン・チューリオ先発：レンジャー・スアレス