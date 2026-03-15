15日午前10時プレーボールの準々決勝

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に臨む。負けたら終わりのヒリヒリする戦い。日本時間午前10時プレーボールの約2時間前にスタメンが発表され、「え、マジか」「井端さん勝負に出たな」とファンは目を丸くした。

チームの先陣を切るのは大谷翔平投手だ。「1番・指名打者」で先発する。ここまで3試合に出場し、9打数5安打の打率.556、2本塁打、6打点。OPS2.026をマーク。そして大事な後ろを打つのは、昨季のセ・リーグMVP、佐藤輝明内野手（阪神）だ。

佐藤は計4試合で6打数2安打1打点をマーク。本塁打は出ていないが、安打はいずれも長打と状態は悪くない。一方で2番は主に近藤健介外野手（ソフトバンク）が務めてきたが、12打数無安打と思わぬ打撃不振もあってか先発を外れた。

勝負の決戦でスタメンを入れ替え、野球ファンも衝撃を隠せなかった。「てるスタメンってマジですか！」「うおおおおおおテルちゃんスタメン」「え、!?!?!?!」「輝2番スタメンうっひょーーー」「世界で暴れてこい」「頑張れ」などと、佐藤を激励する声が殺到した。（Full-Count編集部）