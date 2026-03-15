異色の経歴を持つ東堂とも、『FLASH』袋とじで魅せた限界突破の色気♡

生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

桜蔭高校・東京大学卒！東堂ともが『FLASH』で越えた一線！

グラビアアイドル、そしてコスプレイヤーとして活躍中の東堂ともが『FLASH』に登場。

「桜蔭高校から東京大学へ」という華麗な経歴が注目を集める彼女だが、本人は「この来歴はキャッチーで皆さんに覚えてもらいやすいので」と冷静に分析する。誌面では、袋とじ8ページにわたってグラビアを展開。その知性とは裏腹に、妖しく艶やかな色香を放つ至高の仕上がりとなっている。

【プロフィール】

東堂とも（とうどう・とも）

34歳 1991年9月3日生まれ 千葉県出身 T167・B85 W60 H89

桜蔭中学校・高校を経て2015年、東京大学文学部を卒業。現在はグラビアアイドル、コスプレイヤーとして活動。

そのほか最新情報は、公式X(@tomooaty)、公式Instagram（@tomooaty）にて

【クレジット】

東堂とも(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

【デジタル告知】

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