◇第6回WBC準々決勝 イタリア8―6プエルトリコ（2026年3月14日 ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝のイタリアープエルトリコ戦が行われ、イタリアが8―6で逃げ切り、初のベスト4に進出した。試合を中継したイタリアのスカイスポーツの実況者も大興奮で勝利の様子を伝えた。

6点リードから2点差に追い上げられる展開となったが、9回2死一塁。実況は「あと2アウトだ。セットポジションから投げる。ロザリオが打ち上げた。平凡なフライだ。捕った！アウト！やった〜！！！」と絶叫した。

イタリアとしては初の4強進出。「イタリア！マイアミだ！イタリアがWBCの準決勝に行くぞ！イタリアよ、これは現実だ！ワオ！歴史上初めて、準決勝に進出だ。苦しい展開だったが、それもまたいい。マイク・ピアザ（監督）におめでとうと言いたい。そして選手たち全員にも。序盤は（イタリアが）4対2でリードし、それから8対2。最後は8対6になったが、逃げ切った。逃げ切ったんだ！」とボルテージは最高潮となった。

「そしてイタリアは、このWBCで一度も勝ったことがなかったプエルトリコを、ついに破った。歴史の上に、さらに歴史が積み重なり、我々は次へと進むんだ！」と伝えた。

欧州のチームではオランダ（13年、17年大会）以来、2チーム目となるベスト4進出。ナインがハイタッチを交わした。ベンチ前で迎えたフランシスコ・セルベリ監督が戻ってきた選手一人一人を抱きしめた。

日本―ベネズエラの勝利チームと16日（日本時間17日午前9時試合開始）の準決勝で対戦する。