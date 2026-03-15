「ＷＢＣ・準々決勝、イタリア代表８−６プエルトリコ代表」（１４日、ヒューストン）

プエルトリコ代表が６点を追う八回に猛反撃を見せたが、序盤の大量失点が響き８強で敗退。試合後、ベンチではドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が呆然とグラウンドを見つめた。

昨オフに左肘の手術を行い、今大会には参加できなかったキケ。それでもチームの許可を得てドジャースのキャンプを離れ、リハビリを行いながら母国のムードメーカーとしてチームを引っ張ってきた。

第２子が生まれたばかりだったが、妻・マリアナさんにも背中を押されて代表に参加したキケ。６点を追う八回、安打と２四球で無死満塁の好機を作ると、併殺崩れ間にまず１点を返した。さらに相手のバッテリーエラー、バスケスの右前２点打で一気に２点差まで詰め寄ると、球場がプエルトリコファンの大声援一色に染まった。

球場全体が完全ホームの雰囲気となりお祭り騒ぎに。その裏、守護神ディアスを投入して執念を見せたが、九回に追いつくことはできなかった。

試合後、ベンチから呆然と歓喜のイタリアナインを見つめたプエルトリコ代表。そしてベンチ前で円陣を組み、悔しさが溢れた。過去２度の準優勝を誇る強豪が、悲願の初優勝には届かなかった。