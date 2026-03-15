今回は、不倫しスピード再婚した夫が見た厳しい現実についてのエピソードを紹介します。

かつての常連客に声をかけたけど…

「俺は飲食店の経営者ですが、店にバイトとして入ってきた女性が好きになり、不倫関係になり、さらにスピード婚しました。店の切り盛りをしてくれていた元妻は、離婚を機に店での仕事を辞めました。

ただ困ったことに、再婚相手は接客が全然できない、っていうかやる気がないんです。お客さんに対し感じが悪いし、オーダーミスもよくあり、お客さんからクレームもよくきていました。今の妻と再婚して以来、それまでの常連客が激減し、店の売上は大幅に下がっていて、経営危機の状態です。

そんなある日、店の前を以前常連客だった女性が通ったので、『久しぶりにうちで食事しませんか？』と話しかけました。しかし『あなたがやってる店には絶対行かない』と言われ、もう俺ダメかもと思いました」（体験者：30代男性・自営業／回答時期：2025年2月）

▽ この常連客だった女性は、この男性が店員と不倫し、元妻と離婚して再婚したことを知っていることから、このような発言をしたようです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。