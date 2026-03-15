信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ソニーＦＧ、三菱ＵＦＪ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※3月6日信用買い残の2月27日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1587銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 16,320 189,657 84.62
２．<8729> ソニーＦＧ 13,235 118,525 244.68
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 6,038 40,498 14.59
４．<7267> ホンダ 4,062 12,384 15.25
５．<3382> セブン＆アイ 3,298 6,159 103.18
６．<7013> ＩＨＩ 3,218 16,636 11.29
７．<7201> 日産自 3,162 29,398 8.59
８．<7203> トヨタ 2,920 9,694 3.40
９．<9984> ＳＢＧ 2,432 48,239 10.94
10．<8604> 野村 2,112 15,486 19.69
11．<9201> ＪＡＬ 1,920 3,198 15.95
12．<5401> 日本製鉄 1,920 31,604 2.56
13．<2432> ディーエヌエ 1,593 5,756 50.49
14．<8316> 三井住友ＦＧ 1,587 14,128 16.41
15．<9509> 北海電 1,398 6,081 1.98
16．<5074> テスＨＤ 1,157 4,319 11.38
17．<7733> オリンパス 1,148 3,873 22.03
18．<7011> 三菱重 1,145 17,147 8.19
19．<7211> 三菱自 1,101 4,653 6.87
20．<4506> 住友ファーマ 983 11,470 44.72
21．<8001> 伊藤忠 948 6,224 9.11
22．<4568> 第一三共 947 8,798 68.47
23．<6902> デンソー 942 2,637 18.55
24．<6740> Ｊディスプレ 884 14,243 1.37
25．<8304> あおぞら銀 868 2,969 97.99
26．<8411> みずほＦＧ 868 9,179 10.01
27．<9434> ＳＢ 864 53,269 51.17
28．<5020> ＥＮＥＯＳ 840 2,896 6.89
29．<5838> 楽天銀 839 4,528 75.22
30．<6965> ホトニクス 814 5,025 16.61
31．<3103> ユニチカ 775 7,072 3.38
32．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 699 3,797 19.94
33．<1911> 住友林 663 3,411 57.04
34．<285A> キオクシア 660 11,163 12.25
35．<8515> アイフル 641 9,213 43.30
36．<8308> りそなＨＤ 641 3,961 6.96
37．<8410> セブン銀 630 9,260 2.07
38．<4755> 楽天グループ 617 21,028 17.25
39．<6501> 日立 597 9,898 31.82
40．<8233> 高島屋 590 1,748 8.59
41．<7012> 川重 551 3,485 10.05
42．<8058> 三菱商 548 3,358 2.82
43．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 527 1,921 12.96
44．<9506> 東北電 514 3,104 17.27
45．<5803> フジクラ 505 3,630 4.15
46．<5108> ブリヂストン 504 1,881 4.84
47．<6506> 安川電 500 2,396 8.13
48．<6753> シャープ 492 6,913 3.16
49．<5202> 板硝子 477 16,973 111.38
50．<7269> スズキ 473 1,707 24.93
株探ニュース