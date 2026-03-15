　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※3月6日信用買い残の2月27日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1587銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　16,320　　189,657　　 84.62
２．<8729> ソニーＦＧ 　 　　13,235　　118,525　　244.68
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　6,038　　 40,498　　 14.59
４．<7267> ホンダ 　　　　　　4,062　　 12,384　　 15.25
５．<3382> セブン＆アイ 　　　3,298　　　6,159　　103.18
６．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　3,218　　 16,636　　 11.29
７．<7201> 日産自 　　　　　　3,162　　 29,398　　　8.59
８．<7203> トヨタ 　　　　　　2,920　　　9,694　　　3.40
９．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　2,432　　 48,239　　 10.94
10．<8604> 野村 　　　　　　　2,112　　 15,486　　 19.69
11．<9201> ＪＡＬ 　　　　　　1,920　　　3,198　　 15.95
12．<5401> 日本製鉄 　　　　　1,920　　 31,604　　　2.56
13．<2432> ディーエヌエ 　　　1,593　　　5,756　　 50.49
14．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　1,587　　 14,128　　 16.41
15．<9509> 北海電 　　　　　　1,398　　　6,081　　　1.98
16．<5074> テスＨＤ 　　　　　1,157　　　4,319　　 11.38
17．<7733> オリンパス 　　　　1,148　　　3,873　　 22.03
18．<7011> 三菱重 　　　　　　1,145　　 17,147　　　8.19
19．<7211> 三菱自 　　　　　　1,101　　　4,653　　　6.87
20．<4506> 住友ファーマ 　　　　983　　 11,470　　 44.72
21．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　948　　　6,224　　　9.11
22．<4568> 第一三共 　　　　　　947　　　8,798　　 68.47
23．<6902> デンソー 　　　　　　942　　　2,637　　 18.55
24．<6740> Ｊディスプレ 　　　　884　　 14,243　　　1.37
25．<8304> あおぞら銀 　　　　　868　　　2,969　　 97.99
26．<8411> みずほＦＧ 　　　　　868　　　9,179　　 10.01
27．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　864　　 53,269　　 51.17
28．<5020> ＥＮＥＯＳ 　　　　　840　　　2,896　　　6.89
29．<5838> 楽天銀 　　　　　　　839　　　4,528　　 75.22
30．<6965> ホトニクス 　　　　　814　　　5,025　　 16.61
31．<3103> ユニチカ 　　　　　　775　　　7,072　　　3.38
32．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　　　　699　　　3,797　　 19.94
33．<1911> 住友林 　　　　　　　663　　　3,411　　 57.04
34．<285A> キオクシア 　　　　　660　　 11,163　　 12.25
35．<8515> アイフル 　　　　　　641　　　9,213　　 43.30
36．<8308> りそなＨＤ 　　　　　641　　　3,961　　　6.96
37．<8410> セブン銀 　　　　　　630　　　9,260　　　2.07
38．<4755> 楽天グループ 　　　　617　　 21,028　　 17.25
39．<6501> 日立 　　　　　　　　597　　　9,898　　 31.82
40．<8233> 高島屋 　　　　　　　590　　　1,748　　　8.59
41．<7012> 川重 　　　　　　　　551　　　3,485　　 10.05
42．<8058> 三菱商 　　　　　　　548　　　3,358　　　2.82
43．<7270> ＳＵＢＡＲＵ 　　　　527　　　1,921　　 12.96
44．<9506> 東北電 　　　　　　　514　　　3,104　　 17.27
45．<5803> フジクラ 　　　　　　505　　　3,630　　　4.15
46．<5108> ブリヂストン 　　　　504　　　1,881　　　4.84
47．<6506> 安川電 　　　　　　　500　　　2,396　　　8.13
48．<6753> シャープ 　　　　　　492　　　6,913　　　3.16
49．<5202> 板硝子 　　　　　　　477　　 16,973　　111.38
50．<7269> スズキ 　　　　　　　473　　　1,707　　 24.93

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