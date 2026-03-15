　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※3月6日信用売り残の2月27日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1587銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<2181> パーソルＨＤ 　　　3,959　　　4,242　　　0.73
２．<2730> エディオン 　　　　1,155　　　3,500　　　0.12
３．<7974> 任天堂 　　　　　　1,066　　　1,471　　　6.50
４．<8103> 明和産 　　　　　　1,048　　　4,284　　　0.29
５．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　1,035　　　1,897　　　0.83
６．<4062> イビデン 　　　　　　865　　　1,782　　　1.26
７．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　　　　654　　　1,739　　　1.99
８．<5461> 中部鋼鈑 　　　　　　634　　　　848　　　0.31
９．<7238> ブレーキ 　　　　　　559　　　1,056　　　3.73
10．<2288> 丸大食 　　　　　　　505　　　　723　　　0.16
11．<3679> じげん 　　　　　　　488　　　1,377　　　0.62
12．<9405> 朝日放送ＨＤ 　　　　472　　　　959　　　0.39
13．<3397> トリドール 　　　　　463　　　　875　　　0.33
14．<9142> ＪＲ九州 　　　　　　454　　　　661　　　0.85
15．<3179> シュッピン 　　　　　422　　　　815　　　0.62
16．<2734> サーラ 　　　　　　　391　　　　447　　　0.19
17．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　377　　　3,839　　　4.51
18．<9997> ベルーナ 　　　　　　377　　　　434　　　1.50
19．<9048> 名鉄 　　　　　　　　373　　　　525　　　1.15
20．<9616> 共立メンテ 　　　　　363　　　　553　　　2.77
21．<5831> しずおかＦＧ 　　　　360　　　　541　　　1.84
22．<5933> アルインコ 　　　　　343　　　　456　　　0.36
23．<7294> ヨロズ 　　　　　　　338　　　　799　　　0.13
24．<7616> コロワイド 　　　　　299　　　3,812　　　0.05
25．<9517> イーレックス 　　　　281　　　1,185　　　0.70
26．<2931> ユーグレナ 　　　　　280　　　2,559　　　1.71
27．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　273　　　　512　　　6.48
28．<6140> 旭ダイヤ 　　　　　　259　　　1,969　　　1.62
29．<4755> 楽天グループ 　　　　259　　　1,219　　 17.25
30．<8410> セブン銀 　　　　　　248　　　4,465　　　2.07
31．<6594> ニデック 　　　　　　247　　　1,002　　　8.10
32．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　238　　　4,411　　 10.94
33．<3232> 三重交ＨＤ 　　　　　232　　　1,913　　　0.05
34．<3863> 日本紙 　　　　　　　232　　　　449　　　0.90
35．<9832> オートバクス 　　　　227　　　　348　　　0.13
36．<8881> 日神ＧＨＤ 　　　　　222　　　　477　　　0.89
37．<7458> 第一興商 　　　　　　220　　　　392　　　0.53
38．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　216　　　2,728　　　0.09
39．<9274> ＫＰＰＧＨＤ 　　　　208　　　　470　　　0.26
40．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　　　　　202　　　　375　　　2.78
41．<3167> ＴＯＫＡＩ 　　　　　190　　　　290　　　0.10
42．<6238> フリュー 　　　　　　190　　　　384　　　0.35
43．<6282> オイレス 　　　　　　183　　　　361　　　0.09
44．<4681> リゾートトラ 　　　　179　　　　400　　　0.23
45．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　　　　179　　　　235　　 12.69
46．<3992> ニーズウェル 　　　　174　　　　829　　　0.73
47．<5108> ブリヂストン 　　　　172　　　　388　　　4.84
48．<2930> 北の達人 　　　　　　169　　　2,261　　　1.66
49．<6480> トムソン 　　　　　　168　　　　210　　　3.53
50．<9900> サガミＨＤ 　　　　　166　　　1,133　　　0.04

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