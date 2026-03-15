信用残ランキング【売り残増加】 パーソルＨＤ、エディオン、任天堂
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※3月6日信用売り残の2月27日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1587銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<2181> パーソルＨＤ 3,959 4,242 0.73
２．<2730> エディオン 1,155 3,500 0.12
３．<7974> 任天堂 1,066 1,471 6.50
４．<8103> 明和産 1,048 4,284 0.29
５．<9831> ヤマダＨＤ 1,035 1,897 0.83
６．<4062> イビデン 865 1,782 1.26
７．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 654 1,739 1.99
８．<5461> 中部鋼鈑 634 848 0.31
９．<7238> ブレーキ 559 1,056 3.73
10．<2288> 丸大食 505 723 0.16
11．<3679> じげん 488 1,377 0.62
12．<9405> 朝日放送ＨＤ 472 959 0.39
13．<3397> トリドール 463 875 0.33
14．<9142> ＪＲ九州 454 661 0.85
15．<3179> シュッピン 422 815 0.62
16．<2734> サーラ 391 447 0.19
17．<5016> ＪＸ金属 377 3,839 4.51
18．<9997> ベルーナ 377 434 1.50
19．<9048> 名鉄 373 525 1.15
20．<9616> 共立メンテ 363 553 2.77
21．<5831> しずおかＦＧ 360 541 1.84
22．<5933> アルインコ 343 456 0.36
23．<7294> ヨロズ 338 799 0.13
24．<7616> コロワイド 299 3,812 0.05
25．<9517> イーレックス 281 1,185 0.70
26．<2931> ユーグレナ 280 2,559 1.71
27．<9021> ＪＲ西日本 273 512 6.48
28．<6140> 旭ダイヤ 259 1,969 1.62
29．<4755> 楽天グループ 259 1,219 17.25
30．<8410> セブン銀 248 4,465 2.07
31．<6594> ニデック 247 1,002 8.10
32．<9984> ＳＢＧ 238 4,411 10.94
33．<3232> 三重交ＨＤ 232 1,913 0.05
34．<3863> 日本紙 232 449 0.90
35．<9832> オートバクス 227 348 0.13
36．<8881> 日神ＧＨＤ 222 477 0.89
37．<7458> 第一興商 220 392 0.53
38．<2749> ＪＰＨＤ 216 2,728 0.09
39．<9274> ＫＰＰＧＨＤ 208 470 0.26
40．<9041> 近鉄ＧＨＤ 202 375 2.78
41．<3167> ＴＯＫＡＩ 190 290 0.10
42．<6238> フリュー 190 384 0.35
43．<6282> オイレス 183 361 0.09
44．<4681> リゾートトラ 179 400 0.23
45．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 179 235 12.69
46．<3992> ニーズウェル 174 829 0.73
47．<5108> ブリヂストン 172 388 4.84
48．<2930> 北の達人 169 2,261 1.66
49．<6480> トムソン 168 210 3.53
50．<9900> サガミＨＤ 166 1,133 0.04
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