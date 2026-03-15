◇第6回WBC準々決勝 イタリア8―6プエルトリコ（2026年3月14日 ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝のイタリアープエルトリコ戦が行われ、イタリアが8―6で逃げ切り、初のベスト4に進出した。日本―ベネズエラの勝利チームと16日（日本時間17日午前9時試合開始）の準決勝で対戦する。

欧州のチームではオランダ（13年、17年大会）以来、2チーム目となるベスト4進出。ナインがハイタッチを交わした。ベンチ前で迎えたフランシスコ・セルベリ監督が戻ってきた選手一人一人を抱きしめた。

主将パスクアンティノが引っ張った。1点を先制された直後の初回1死一、二塁の好機で4番に入ったパスクアンティノがプエルトリコ先発ルーゴのスライダーを中前へはじき返し、同点に追いつく。さらに、カンゾーンも中前打、カグリオンも右前打と3連続適時打で先発ルーゴをKOした。さらにドラシオの左犠飛でもう1点を追加。打者9人の猛攻で主導権を握った。

2点リードの4回は2死無走者から四球を選ぶと二塁盗塁に成功。ユニホームの右膝は敗れていた。そんな気迫が満塁の好機でフィッシャー、ドラシオの連続2点二塁打を生んだ。

パスクアンティノは「最高ですよ。ドミニカ共和国、アメリカ、そしてイタリアがベスト4に残るなんて、一体どれだけの人が予想したか分かりません。でも、僕たちは今ここにいる。だから、これから数時間はこれを思い切り楽しみますよ。本当に信じられない気分です。お互いを知り合ってまだ12日ほどですが。このグループが注いできた努力は並大抵ではない。この男たちは何も恐れていない。本当に最高です。イタリアにいる祖父も今頃、誇らしげに見てくれているはずです」と喜びを爆発させた。そして盗塁については「隙を見て何かを起こそうとしましたが、幸運にもあそこで得点につなげることができた。相手投手を少し揺さぶることができた。次（マイアミでの準決勝）に何が待っているか楽しみで仕方ありません」と語った。

イタリアは1次ラウンドで優勝候補の米国、前回大会4強のメキシコがいるB組に入ったが4連勝で1位通過を果たした強さを証明した。イタリアは前回23年大会で準々決勝に進出。侍ジャパンと対戦し、3―9で敗れている。侍ジャパンがベネズエラを撃破すれば準決勝で対戦する。「次（マイアミでの準決勝）に何が待っているか楽しみで仕方ない」と語る主砲がチームの快進撃を支えている。