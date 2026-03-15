歌手の平原綾香（41）が13日、自身のインスタグラムを更新。21年11月に他界した父でサックス奏者の平原まことさん（享年69）との別れからの意外な変化を明かした。

「父が天国へ引っ越してから家族の誕生日に雨が降るという現象が起きるようになり、ただの偶然にしても 結構な確率で降るため ちょっと不思議に思っている」と平原。「だって、私は昔からどんな雨もやますことで有名な『晴れ女』だったからだ！」とつづった。

「『パパとどうやったら繋がってるってわかるの？』『雨垂れの音を聴いて。音の中にいるよ』 父が残した言葉通り 母の誕生日には空から盛大なハッピーバースデーが届いた」と記した。

「3月13日、母爆誕。Happy Birthday, My Super Mom!毎日ヘトヘトになるまで 働いている母。いつも、本当に本当にありがとう」と感謝。「誕生日にフライトだったので 海外の現地に着いてもまだ誕生日という 1年に2回誕生日を過ごせるラッキーバースデーガール。日本でもハワイでも祝っていただき 母もとっても嬉しそう」とした。

「これからもずっと元気で 一緒にいろんなところに行くのが私の夢だ」とつづった。