ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大盛り上がりの日本。一方で今大会はネットフリックスが独占中継し、「地上波で見られない」という人が続出しました。また、嵐のラストツアーがいよいよスタート。LUNA SEAの真矢さん（享年56）の突然の訃報には多くのファンが涙しました。いつものメンバーが深掘りします。

芸能リポーター WBCはネットフリックスが国内独占配信。侍ジャパンの活躍だけでなく、その放送形態も注目を集めているね。

ワイドショーデスク 地上波で誰もが視聴できた前回と比べると、全体の盛り上がりはやや欠けちゃうね。

スポニチ本紙デスク 共同通信の世論調査でも、WBCのためにネットフリックスと新たに契約する人は4・9％の一方で、見たいけど契約しない人は36・4％。うちにも「加入してまで見ない」という社員もいるよ。

リポーター テレビのニュース番組が静止画も織り交ぜて伝えていることも話題だ。試合映像を使うためのルールが厳しいのかな？

ワイドデスク TBSの安住紳一郎アナウンサーが、試合終了して30分後に映像が配布されて3分以内に編集しなければいけないと明かしていたよね。

週刊誌記者 「1番組で何分以内」と規約があるもようだ。国内向け映像の中継制作を受託して特番を組んでいる日本テレビでさえ、ニュースでは静止画を使っている。

本紙デスク 実は静止画報道は今に始まったことではない。以前から大リーグや海外スポーツのニュースではしばしばあったけど、そもそも扱う尺が制約時間内の映像で済む場合が多かった。

ワイドデスク ただ、国民的な関心が寄せられるWBCは尺を割いて伝えたいところ。さらに、地上波中継がないだけに、ニュースに期待する層も多くて注目が集まりやすい。

週刊誌記者 静止画以外にも、手作りのスコアボードなどを駆使して試合の熱を伝えようとしている一方、テレビ局内からは「報道すればするほどネットフリックスの宣伝になってしまう」というジレンマの声もある。

ワイドデスク 近年もゴルフのメジャー大会の中継撤退など、放映権料の高騰はテレビ局にとって悩ましい問題。さらに今回は米国で主催者とネットフリックスが独占契約を結び、日本のテレビ局は蚊帳の外にされた。“乗っ取り”に近い形だけに衝撃が大きい。

本紙デスク メジャーリーグもやがては国内で当たり前に見られなくなる可能性も指摘されている。実際にネットフリックスは今シーズンの開幕戦の配信に乗り出している。

週刊誌記者 究極は五輪中継が…なんてことも頭をよぎる。

ワイドデスク スポーツを手軽に視聴できなくなると、競技の衰退や子供たちの夢を奪うことにつながりかねない。

リポーター 使命を背負って続けてきたことも“横やり”で阻まれることを知らされたね。スポーツ中継の行く末に改めて危機感を覚えるよ。