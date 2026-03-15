60歳エリザベス・ハーレイ、27年前のドレス再着用 変わらぬスタイルに驚き「今の方がいい！」「時を超えた美」
映画『オースティン・パワーズ』などで知られるイギリスの俳優エリザベス・ハーレイ（60）が、1999年のメットガラで身に着けたヴェルサーチのドレスを着こなした写真を公開。変わらぬスタイルに、「当時より今の方がずっと綺麗」などと声が上がっている。
【写真】むしろスタイルよくなってる？ 27年前メットガラで着用した姿と比較
日本時間3月9日、エリザベスがインスタグラムを更新し、ヴェルサーチによる胸元が深くカットされたホルターネックドレスをまとった1999年のメットガラの写真と、最近のイベントで同じドレスを身に着けた写真を公開。「ビバ・ヴェルサーチ！ 今週インドで参加した冒険のために、アーカイブからお気に入りアイテムを発掘しました。最後に着たのは1999年のメットガラ。27年経つけれど、色褪せない愛もあるよね」と綴ったところ、ファンから驚嘆の声が噴出した。
「どんな秘薬を飲んでいるの？」「ブラボー！！ 今の方がキレイにすら見える。すごくナチュラルだし、真の美しさとはこれだね」「時を超えた美」「一瞬、同じイベントで撮影された写真かと思った」「ボディもスタイルもポーズも…すべて最高」などとコメントが寄せられており、中には、年を取るごとに若返る主人公（ブラッド・ピット）の人生を描いた『ベンジャミン・バトン数奇な人生』を引き合いに出すコメントも書き込まれている。
彼女はどうやら、息子のダミアン・ハーレイらとともに、インドで開催されたイベントに出席していた模様。別の投稿では、「インドは20年以上にわたり、私の人生において重要な部分を占めており、この素晴らしい国で作った思い出を全て大切にしています。パラダイスに戻った最初の夜、地球上で一番大切な人達と再会を果たし、魔法のようなひと時を過ごしました」と綴り、息子やファッションデザイナーのパトリック・コックスらとイベントを楽しむ様子をシェアした。
引用」「エリザベス・ハーレイ」Instagram（＠elizabethhurley1）
【写真】むしろスタイルよくなってる？ 27年前メットガラで着用した姿と比較
日本時間3月9日、エリザベスがインスタグラムを更新し、ヴェルサーチによる胸元が深くカットされたホルターネックドレスをまとった1999年のメットガラの写真と、最近のイベントで同じドレスを身に着けた写真を公開。「ビバ・ヴェルサーチ！ 今週インドで参加した冒険のために、アーカイブからお気に入りアイテムを発掘しました。最後に着たのは1999年のメットガラ。27年経つけれど、色褪せない愛もあるよね」と綴ったところ、ファンから驚嘆の声が噴出した。
彼女はどうやら、息子のダミアン・ハーレイらとともに、インドで開催されたイベントに出席していた模様。別の投稿では、「インドは20年以上にわたり、私の人生において重要な部分を占めており、この素晴らしい国で作った思い出を全て大切にしています。パラダイスに戻った最初の夜、地球上で一番大切な人達と再会を果たし、魔法のようなひと時を過ごしました」と綴り、息子やファッションデザイナーのパトリック・コックスらとイベントを楽しむ様子をシェアした。
引用」「エリザベス・ハーレイ」Instagram（＠elizabethhurley1）