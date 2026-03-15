ローンデポ・パークに現れたヌートバー（中央）【写真：荒川祐史】

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WBC準々決勝、試合前のグラウンドにヌートバー登場

　ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。ローンデポ・パークに現れた元日本代表の人物に、ファンからも歓喜の声が上がっている。

　侍ジャパンの試合前練習が行われているローンデポ・パークのグラウンドに、ヌートバーの姿があった。背中に「東京」という文字や招き猫が描かれた書かれた白いTシャツとジーンズをまとったラフな装いだった。前回優勝メンバーの大谷、源田らと対面するとハグを交わして再会を喜んだ。

　優勝した2023年、国外出身選手としては初の日本代表となったヌートバーは不動の「1番・中堅」としてチームをけん引。気迫満点のハッスルプレーと、流行した“ペッパーミル”ポーズなど明るいキャラクターで“たっちゃん”の愛称もつき、日本ファンの心を掴んだ。侍との再会に、日本のファンからもXに歓喜の声が並んだ。

「エール嬉しい！また侍ジャパンで見たい」
「来てくれたのは熱い　必ず勝つ！」
「ヌートバーかっちょいーー」
「ヌートバーかわいいね」
「来場してて激アツ。義理堅いやつだ」
「ヌートバーお久しぶりです」
「たっちゃん！！日本にパワーをください！！」
「ヌートバーお茶点てポーズやってくれよな！」

　またヌートバーは、この後ネットフリックスの試合中継にもゲスト出演予定。「プレーする姿も見たかったけど、どんな話が聞けるのか楽しみ」との声もあった。

（THE ANSWER編集部）