WBC準々決勝、試合前のグラウンドにヌートバー登場

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。ローンデポ・パークに現れた元日本代表の人物に、ファンからも歓喜の声が上がっている。

侍ジャパンの試合前練習が行われているローンデポ・パークのグラウンドに、ヌートバーの姿があった。背中に「東京」という文字や招き猫が描かれた書かれた白いTシャツとジーンズをまとったラフな装いだった。前回優勝メンバーの大谷、源田らと対面するとハグを交わして再会を喜んだ。

優勝した2023年、国外出身選手としては初の日本代表となったヌートバーは不動の「1番・中堅」としてチームをけん引。気迫満点のハッスルプレーと、流行した“ペッパーミル”ポーズなど明るいキャラクターで“たっちゃん”の愛称もつき、日本ファンの心を掴んだ。侍との再会に、日本のファンからもXに歓喜の声が並んだ。

「エール嬉しい！また侍ジャパンで見たい」

「来てくれたのは熱い 必ず勝つ！」

「ヌートバーかっちょいーー」

「ヌートバーかわいいね」

「来場してて激アツ。義理堅いやつだ」

「ヌートバーお久しぶりです」

「たっちゃん！！日本にパワーをください！！」

「ヌートバーお茶点てポーズやってくれよな！」

またヌートバーは、この後ネットフリックスの試合中継にもゲスト出演予定。「プレーする姿も見たかったけど、どんな話が聞けるのか楽しみ」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）