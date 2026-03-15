WBC日本戦に“31人目の侍”登場「義理堅いやつだ」 大谷とも交流…「日本にパワーを」歓喜の声
WBC準々決勝、試合前のグラウンドにヌートバー登場
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。ローンデポ・パークに現れた元日本代表の人物に、ファンからも歓喜の声が上がっている。
侍ジャパンの試合前練習が行われているローンデポ・パークのグラウンドに、ヌートバーの姿があった。背中に「東京」という文字や招き猫が描かれた書かれた白いTシャツとジーンズをまとったラフな装いだった。前回優勝メンバーの大谷、源田らと対面するとハグを交わして再会を喜んだ。
優勝した2023年、国外出身選手としては初の日本代表となったヌートバーは不動の「1番・中堅」としてチームをけん引。気迫満点のハッスルプレーと、流行した“ペッパーミル”ポーズなど明るいキャラクターで“たっちゃん”の愛称もつき、日本ファンの心を掴んだ。侍との再会に、日本のファンからもXに歓喜の声が並んだ。
「エール嬉しい！また侍ジャパンで見たい」
「来てくれたのは熱い 必ず勝つ！」
「ヌートバーかっちょいーー」
「ヌートバーかわいいね」
「来場してて激アツ。義理堅いやつだ」
「ヌートバーお久しぶりです」
「たっちゃん！！日本にパワーをください！！」
「ヌートバーお茶点てポーズやってくれよな！」
またヌートバーは、この後ネットフリックスの試合中継にもゲスト出演予定。「プレーする姿も見たかったけど、どんな話が聞けるのか楽しみ」との声もあった。
（THE ANSWER編集部）